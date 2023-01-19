В Тюменской области приведут в порядок мост через реку Ишим

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
По данным ГУС Тюменской области, работы начнутся в мае этого года и завершатся в октябре. Подрядная организация обновит дорожное покрытие, деформационные швы, пролетные строения, проведет антикоррозионную обработку конструкций моста на участке протяженностью 227 метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году ремонтные работы пройдут на четырехполосной развязке через железную дорогу в районе улицы Авторемонтной. К работам дорожные организации приступят в мае. Ремонтные работы пойдут в несколько этапов.