В Тюменской области приведут в порядок мост через реку Ишим

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году ремонтные работы пройдут на четырехполосной развязке через железную дорогу в районе улицы Авторемонтной. К работам дорожные организации приступят в мае. Ремонтные работы пойдут в несколько этапов.