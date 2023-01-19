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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

В Тюменской области приведут в порядок мост через реку Ишим

Сегодня, 05:17
Фото: ГУС ТО

В Тюменской области отремонтируют мост через реку Ишим в 2023 году

В Тюменской области отремонтируют мост через реку Ишим на дороге «Ишим-Синицина». Работы на объекте пройдут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Сюжет
Тюмень

По данным ГУС Тюменской области, работы начнутся в мае этого года и завершатся в октябре. Подрядная организация обновит дорожное покрытие, деформационные швы, пролетные строения, проведет антикоррозионную обработку конструкций моста на участке протяженностью 227 метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году ремонтные работы пройдут на четырехполосной развязке через железную дорогу в районе улицы Авторемонтной.  К работам дорожные организации приступят в мае. Ремонтные работы пойдут в несколько этапов.

В Тюмени отремонтируют четырехполосную развязку через железную дорогу
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#Валентина Бурнашева#Общество#Безопасность на дорогах#Ремонт#Ремонт дорог#Тюмень#Ишим#Тюменская область
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