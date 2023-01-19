В Тюменской области построят новый термальный комплекс

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:44
По его словам, в настоящее время идут переговоры с инвесторами по строительству термального источника.
«Мы хотим связать термальный источник с историей про Конька-Горбунка: три котла — с холодной, горячей и минеральной водой. Есть такой проект, доработаем его. В Тобольске появится если не аквапарк, то водно-минеральный объект», — подчеркнул Александр Моор.
Когда начнутся работы по строительству термального комплекса губернатор не сообщил.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в этом году откроют пять новых школ, в том числе в микрорайонах Ямальский-2, Плеханово и Тура.