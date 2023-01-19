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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

В Тюменской области построят новый термальный комплекс

Сегодня, 04:34
Фото: 1MI

В Тюменской области построят отель с термальным комплексом

В Тюменской области могут построить новый термальный комплекс. Объект с четырехзвездночной гостиницей планируют возвести в Тобольске. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с руководителями средств массовой информации, пишет РБК Тюмень.
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Тюмень

По его словам, в настоящее время идут переговоры с инвесторами по строительству термального источника.

«Мы хотим связать термальный источник с историей про Конька-Горбунка: три котла — с холодной, горячей и минеральной водой. Есть такой проект, доработаем его. В Тобольске появится если не аквапарк, то водно-минеральный объект», — подчеркнул Александр Моор.

Когда начнутся работы по строительству термального комплекса губернатор не сообщил.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в этом году откроют пять новых школ, в том числе в микрорайонах Ямальский-2, Плеханово и Тура.

В нашем регионе откроют пять новых школ
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Зона отдыха#Гостиницы#Строительство#Инвестиции#Тюменская область#Тобольск#Александр Моор
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