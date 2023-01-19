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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Тюмени УК «Преображенский» дали неделю на уборку снега около домов

Сегодня, 12:28
Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени могут наказать УК, которая сделала свалку снега около многоэтажек

По данным паблика «Тюмень – наш дом», управляющей компании «Преображенский» дали семь суток на вывоз снега с участка на улице Фармана Салманова, 26. Факт временного складирования зафиксировал инженер квартальной инспекции.
«По информации ООО «УК «Преображенский» временное складирование снега осуществляется в целях оперативного решения вопроса по уборке и вывозу ранее сформированных куч снега с дворовых территорий, которые обслуживает управляющая компания», - сообщили чиновники администрации.

На данный момент ведущим инженером квартальной инспекции составлен акт осмотра территории. До 25 января горы снега необходимо убрать с земельного участка с кадастровым номером 72:17:1313004:1157. В противном случае УК заплатит штраф.

«В департамент недропользования и экологии по Тюменской области, а также в департамент земельных отношений и градостроительства и департамент городского хозяйства администрации города Тюмени направлены информационные письма о принятии мер в рамках компетенции», - отмечается в паблике «Тюмень – наш дом».

«Наш город» вчера сообщал о складировании снега на улице Фармана Салманова, 26. Жильцы местных многоквартирных домов предположили, что эти «горы» останутся надолго, и их не будут убирать. Ранее «Наш город» сообщал о жалобах читателей на неубранный снег, сваленный кучами во дворах. Например, подобную гору почти ежедневно видят жители многоквартирных домов по ул. Андрея Бушуева, 4, 4к1, 5, 5к1, 7/1, 7/2.

Тюменские власти отреагировали на жалобы горожан по факту свалки снега
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