В Тюмени УК «Преображенский» дали неделю на уборку снега около домов

«Наш город» вчера сообщал о складировании снега на улице Фармана Салманова, 26. Жильцы местных многоквартирных домов предположили, что эти «горы» останутся надолго, и их не будут убирать. Ранее «Наш город» сообщал о жалобах читателей на неубранный снег, сваленный кучами во дворах. Например, подобную гору почти ежедневно видят жители многоквартирных домов по ул. Андрея Бушуева, 4, 4к1, 5, 5к1, 7/1, 7/2.