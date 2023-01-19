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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали трех мужчин в Lexus. У них нашли нарколабораторию

Сегодня, 10:33
Фото: Скрин видео "Регион-Тюмень"

Нашли наркотики: В Тюмени сотрудники ФСБ задержали трех мужчин в Lexus

Сотрудники ФСБ задержали трёх подозреваемых в организации незаконного производства наркотических средств. Задержание прошло в Тюмени, при подготовке к сбыту очередной партии, сообщается в видеоматериале «Регион-Тюмень».

В момент задержания тюменцы находились в автомобиле Lexus. На заднем сиденье машины нашли свёрток с наркотиками.

«Из оборота изъяты наркотические средства в крупном размере, и оборудование химической лаборатории», - сообщает «Регион-Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка приехала к сыну в ИК-2, отбывавшему наказание за разбой, на длительное свидание. При досмотре обнаружен свёрток с наркотиками, который спрятали в ведёрко с мороженым.

В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведерке с мороженым
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#ФСБ#Дела судебные#Административные дела#Уголовные дела#Погода
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