В Тюмени сотрудники ФСБ задержали трех мужчин в Lexus. У них нашли нарколабораторию

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В момент задержания тюменцы находились в автомобиле Lexus. На заднем сиденье машины нашли свёрток с наркотиками.
«Из оборота изъяты наркотические средства в крупном размере, и оборудование химической лаборатории», - сообщает «Регион-Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка приехала к сыну в ИК-2, отбывавшему наказание за разбой, на длительное свидание. При досмотре обнаружен свёрток с наркотиками, который спрятали в ведёрко с мороженым.