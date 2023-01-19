В Тюмени пробки в 9 баллов из-за массового ДТП на улице Республики

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Стоит отметить, что сегодня снизилась интенсивность движения на улице 50 лет Октября. Похожая ситуация наблюдается и в южной части Объездной дороги. Стоит движение на улицах Профсоюзной, Ленина, 50 лет ВЛКСМ, Герцена. Пробка почти в километр образовалась на улице Республики из-за массового ДТП.
На Рижской из-за столкновения «Рено» и «Дэу» перекрыто две полосы движения.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на улице Республики произошло массовое ДТП с участием трёх легковушек и автобуса «ЛиАЗ». Пострадал 38-летний водитель.