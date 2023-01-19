В Тюмени пробки в 9 баллов из-за массового ДТП на улице Республики

Стоит отметить, что сегодня снизилась интенсивность движения на улице 50 лет Октября. Похожая ситуация наблюдается и в южной части Объездной дороги. Стоит движение на улицах Профсоюзной, Ленина, 50 лет ВЛКСМ, Герцена. Пробка почти в километр образовалась на улице Республики из-за массового ДТП.