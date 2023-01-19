nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Тюмени пробки в 9 баллов из-за массового ДТП на улице Республики

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI

Из-за массовой аварии на улице Республики в Тюмени пробки в 9 баллов

В областной столице в четверг отмечаются серьёзные пробки. К 18:16 они достигли 9 баллов. К 17:56 сервис 2ГИС оценивал заторы только в семь баллов. Вечером в городе произошло 6 дорожных происшествий.

Стоит отметить, что сегодня снизилась интенсивность движения на улице 50 лет Октября. Похожая ситуация наблюдается и в южной части Объездной дороги. Стоит движение на улицах Профсоюзной, Ленина, 50 лет ВЛКСМ, Герцена. Пробка почти в километр образовалась на улице Республики из-за массового ДТП.

На Рижской из-за столкновения «Рено» и «Дэу» перекрыто две полосы движения.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на улице Республики произошло массовое ДТП с участием трёх легковушек и автобуса «ЛиАЗ». Пострадал 38-летний водитель.

Массовое ДТП: Три автомобиля и автобус столкнулись на улице Республики в Тюмени. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Погода#ГИБДД#Автобусы
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
Вчера, 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
Вчера, 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
Вчера, 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
Сегодня, 11:52