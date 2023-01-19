В Тюмени ожидается потепление и ясная погода

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Только в воскресенье прогнозируется небольшой снег (до 1 мм осадков), возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Уже к понедельнику облака снова рассеются, но похолодает до – 10 градусов.
Сильных морозов и снегопадов пока не прогнозируется. На следующей неделе возможен штормовой ветер (24 числа).
Ранее «Наш город» сообщал, что 21 и 22 января в Тюмени может выпасть до 2-3 мм осадков. Синоптики ожидали снегопад в субботу, но прогноз изменился.