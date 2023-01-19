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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Тюмени ожидается потепление и ясная погода

Сегодня, 13:47
Фото: 1MI

Ясная погода и потепление ожидаются в Тюмени

Ясная и относительно тёплая погода ждёт жителей Тюмени в ближайшие дни. До 22 января синоптики Гисметео не ожидают осадков и сильного ветра. Температура воздуха повысится до – 4 градусов.

Только в воскресенье прогнозируется небольшой снег (до 1 мм осадков), возможны порывы ветра до 10 метров в секунду. Уже к понедельнику облака снова рассеются, но похолодает до – 10 градусов.

Сильных морозов и снегопадов пока не прогнозируется. На следующей неделе возможен штормовой ветер (24 числа). 

Ранее «Наш город» сообщал, что 21 и 22 января в Тюмени может выпасть до 2-3 мм осадков. Синоптики ожидали снегопад в субботу, но прогноз изменился.

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#Александр Мязин
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