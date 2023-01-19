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Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В Тюмени из-за отключения света не работают светофоры на крупном перекрестке

Сегодня, 06:11
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени отключились светофоры на крупном перекрёстке 50 лет Октября

В Тюмени на крупном перекрёстке 50 лет Октября – Профсоюзная отключились светофоры. Здесь произошло автоматическое отключение электроэнергии. По данным СУЭНКО, электроснабжение восстановят к 12:28.
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Тюмень

В настоящее время из-за неработающих светофоров, наблюдается затруднение движения на данном участке автодороги. В частности, в районе Дома печати. На участке Профсоюзной – от Даудельной до Осипенко образовалась пробка. Здесь же произошло два дорожно-транспортных происшествия. Регулировщика пока на данном перекрестке нет.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени из-за массового ДТП на Челюскинцев — Советская у гостиницы «Евразия», на дороге образовалась двухкилометровая пробка.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Жалобы#Водители#Светофоры#Отключение светофоров#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Пробки#Дорожные пробки
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