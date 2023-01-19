В Тюмени из-за отключения света не работают светофоры на крупном перекрестке

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
В настоящее время из-за неработающих светофоров, наблюдается затруднение движения на данном участке автодороги. В частности, в районе Дома печати. На участке Профсоюзной – от Даудельной до Осипенко образовалась пробка. Здесь же произошло два дорожно-транспортных происшествия. Регулировщика пока на данном перекрестке нет.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени из-за массового ДТП на Челюскинцев — Советская у гостиницы «Евразия», на дороге образовалась двухкилометровая пробка.