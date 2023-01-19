В Тюмени будут выпускать халяльный пломбир

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
«Предприятие прошло добровольную сертификацию в Северо-Кавказском центре сертификации Халяль, тем самым подтвердив, что не использует на предприятии запрещенных ингредиентов», — сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Также сегодня было запущено производство мороженого под брендом Visit Tyumen. Его будут отправлять в том числе и в соседние регионы. Новое мороженое будут выпускать не только традиционных сортов. В линейке появятся шоколадный пломбир с соленой карамелью и пломбир с шоколадным топингом.
В целом на данный момент в ассортименте «Ландис» имеются порядка сорока различных видов мороженого. В 2022 году предприятие произвело 1,2 тысячи тонны сладкого лакомства.
Ранее «Наш Город» писал, что родители тюменских школьников жаловались на качество питания в образовательных учреждениях. Горожане отмечали, что еду в школьных столовых подают не соответствующую указанному меню.