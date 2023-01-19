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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Тюмени будут выпускать халяльный пломбир

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI

В Тюмени будут производить халяльное мороженое

Тюменская компания по производству мороженого «Ландис» запустила с сегодняшнего выпуск нового вида холодного лакомства «Халяль».
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Тюмень
«Предприятие прошло добровольную сертификацию в Северо-Кавказском центре сертификации Халяль, тем самым подтвердив, что  не использует на предприятии запрещенных ингредиентов», — сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Также сегодня было запущено производство мороженого под брендом Visit Tyumen. Его будут отправлять в том числе и в соседние регионы. Новое мороженое будут выпускать не только традиционных сортов. В линейке появятся шоколадный пломбир с соленой карамелью и пломбир с шоколадным топингом.

В целом на данный момент в ассортименте «Ландис» имеются порядка сорока различных видов мороженого. В 2022 году предприятие произвело 1,2 тысячи тонны сладкого лакомства.

Ранее «Наш Город» писал, что родители тюменских школьников жаловались на качество питания в образовательных учреждениях. Горожане отмечали, что еду в школьных столовых подают не соответствующую указанному меню.

 

 

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Мороженое#Производство#Тюмень#Тюменская область
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