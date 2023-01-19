В Тюмени будут выпускать халяльный пломбир

Также сегодня было запущено производство мороженого под брендом Visit Tyumen. Его будут отправлять в том числе и в соседние регионы. Новое мороженое будут выпускать не только традиционных сортов. В линейке появятся шоколадный пломбир с соленой карамелью и пломбир с шоколадным топингом.