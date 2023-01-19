В Тюмени автобусы №3 будут останавливаться в «Сквере Комсомольском»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Эти изменения вступят в силу в субботу.
«С 21 января 2023 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 3 «Центральный рынок – Жилой район Преображенский» включаются остановочные пункты «Сквер Комсомольский» в прямом и обратном направлениях», - сообщает «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш город» отмечал, что в маршруты автобусов №66 и №88 внесены изменения, с 21 января они будут останавливаться на остановке «рынок «Северный».