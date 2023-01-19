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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Тюмени автобусы №3 будут останавливаться в «Сквере Комсомольском»

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI

В автобусный маршрут №3 включили остановочный пункт «Сквер Комсомольский»

В схему работы экспресс-маршрута №3 Тюмени внесены изменения. По данным «Тюменьгортранс», автобус будет останавливаться на остановке «Сквер Комсомольский».

Эти изменения вступят в силу в субботу.

«С 21 января 2023 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 3 «Центральный рынок – Жилой район Преображенский» включаются остановочные пункты «Сквер Комсомольский» в прямом и обратном направлениях», - сообщает «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» отмечал, что в маршруты автобусов №66 и №88 внесены изменения, с 21 января они будут останавливаться на остановке «рынок «Северный».

С 21 января для автобусов №66 и №88 Тюмени появится новая остановка
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Водители#Автобусы#Водители автобусов
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