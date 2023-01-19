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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Тюмени 19-летний студент устроил автопобоище в центре города

Сегодня, 06:53
Фото: ГИБДД

В центре Тюмени произошла массовая авария по вине 19-летнего водителя-бесправника

Массовая авария по вине водителя-бесправника на Kia произошла накануне вечером в Тюмени на улице Советской. Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, 19-студент на Kia при перестроении на автодороге в другой ряд въехал в Daewoo.
Сюжет
Тюмень

От удара последнюю вынесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Lada и Kia. В результате ДТП ранения получили два человека — пассажирки Daewoo и Lada.

Как выяснилось, виновник массовой аварии, 19-летний тюменец после обучения в автошколе четыре раза не смог сдать практический экзамен по вождению. Права он так и не получил, но за рулем ездит.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария. В ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.

 

Стали известны подробности ДТП под Ялуторовском
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Новости тюмени#ГИБДД#Дороги#Водители#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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