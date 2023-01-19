В Тюмени 19-летний студент устроил автопобоище в центре города

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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От удара последнюю вынесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Lada и Kia. В результате ДТП ранения получили два человека — пассажирки Daewoo и Lada.
Как выяснилось, виновник массовой аварии, 19-летний тюменец после обучения в автошколе четыре раза не смог сдать практический экзамен по вождению. Права он так и не получил, но за рулем ездит.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария. В ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.