В Тюмени 19-летний студент устроил автопобоище в центре города

В центре Тюмени произошла массовая авария по вине 19-летнего водителя-бесправника

Массовая авария по вине водителя-бесправника на Kia произошла накануне вечером в Тюмени на улице Советской. Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, 19-студент на Kia при перестроении на автодороге в другой ряд въехал в Daewoo.

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