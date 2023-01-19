В школах вводят начальную военную подготовку: кто поддержал эту инициативу

Posted Вчера, 19:11
Published Вчера, 19:11
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
59 % жителей за введение НВП, 25 % не согласны с этим.
Инициативу больше поддерживает старшее поколение, чем молодые люди до 34 лет. Мужчины также более благосклонно относятся к введению такой дисциплины в школах, в сравнении с представительницами слабого пола.
Напомним, что чиновники предложили ввести данный курс для старшеклассников еще в ноябре 2022 года. Можно сказать, что с тех пор количество сторонников НВП осталось без изменений.