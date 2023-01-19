nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 19:11

Published Вчера, 19:11

Modified Сегодня, 02:06

Updated Сегодня, 02:06

В школах вводят начальную военную подготовку: кто поддержал эту инициативу

Вчера, 19:11
Фото: 1MI

Более половины тюменцев одобряют введение военной подготовки в школах

С сентября 2023 года в школах и колледжах запланировано ввести курс начальной военной подготовки. По результатам опроса портала SuperJob, большинство тюменцев поддерживают эту инициативу.

59 % жителей за введение НВП, 25 % не согласны с этим.

Инициативу больше поддерживает старшее поколение, чем молодые люди до 34 лет. Мужчины также более благосклонно относятся к введению такой дисциплины в школах, в сравнении с представительницами слабого пола.

Напомним, что чиновники предложили ввести данный курс для старшеклассников еще в ноябре 2022 года. Можно сказать, что с тех пор количество сторонников НВП осталось без изменений.

 

В тюменских школах введут уроки по военной подготовке
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Военные#Школы#Школьники#Студенты#Опрос#Мужчины
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
Вчера, 11:52