В храме Иоанна Кронштадтского прихожанин устроил пожар

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Как сообщает NEWS.ru, огонь был потушен в 05:25. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышел один человек. В результате пожара один человек пострадал.
Отмечается, что в момент возгорания на территории храма должны были оставаться два алтарника и охранник, но там был обнаружен еще один мужчина. Полиции он рассказал, что его пустил сам настоятель, хотя тот опроверг эти слова.
Мужчина рассказал, что пожар начался из-за разлитого им растворителя. При этом зачем и где он его взял мужчина объяснить не смог.
В результате возгорания он обжег себе руки и был отправлен в больницу. Правоохранители рассматривают поджог и неосторожное обращение с огнем как основные версии произошедшего.