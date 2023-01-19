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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В храме Иоанна Кронштадтского прихожанин устроил пожар

Сегодня, 12:35
В Москве ночью 19 января прихожанин устроил пожар на площади в 100 квадратных метров в двухэтажном здании воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского.

Как сообщает NEWS.ru, огонь был потушен в 05:25. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышел один человек. В результате пожара один человек пострадал.

Отмечается, что в момент возгорания на территории храма должны были оставаться два алтарника и охранник, но там был обнаружен еще один мужчина. Полиции он рассказал, что его пустил сам настоятель, хотя тот опроверг эти слова.

Мужчина рассказал, что пожар начался из-за разлитого им растворителя. При этом зачем и где он его взял мужчина объяснить не смог.

В результате возгорания он обжег себе руки и был отправлен в больницу. Правоохранители рассматривают поджог и неосторожное обращение с огнем как основные версии произошедшего.

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