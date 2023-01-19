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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Аргентине погибли пять наркоторговцев при падении угнанного самолета

Сегодня, 07:38
В аргентинской провинции Чако жертвами автокатастрофы стали пять человек, подозреваемых в торговле наркотиками.

Преступники угнали воздушное судно у местного фермера из аэроклуба Вилья Анхела. Об этом информирует газета «Известия».

По словам экспертов, авиаугонщики забыли открыть подачу топлива. В итоге легкомоторный самолет Cessna-206 рухнул в семи километрах от аэродрома. Все пятеро злоумышленников, находившихся на его борту, погибли.

Прокурор Серхио Риос подчеркнул, что если бы самолет упал в городе, была бы трагедия. На месте падения воздушного судна найдены валюта Парагвая, бейсболка парагвайского футбольного клуба, пистолет и спутниковый телефон.

Риос добавил, что на опознание тел погибших уйдет немало времени. Трупы полностью сгорели.

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