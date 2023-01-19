В Аргентине погибли пять наркоторговцев при падении угнанного самолета

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Преступники угнали воздушное судно у местного фермера из аэроклуба Вилья Анхела. Об этом информирует газета «Известия».
По словам экспертов, авиаугонщики забыли открыть подачу топлива. В итоге легкомоторный самолет Cessna-206 рухнул в семи километрах от аэродрома. Все пятеро злоумышленников, находившихся на его борту, погибли.
Прокурор Серхио Риос подчеркнул, что если бы самолет упал в городе, была бы трагедия. На месте падения воздушного судна найдены валюта Парагвая, бейсболка парагвайского футбольного клуба, пистолет и спутниковый телефон.
Риос добавил, что на опознание тел погибших уйдет немало времени. Трупы полностью сгорели.