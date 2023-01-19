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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Тюменцы жалуются, что маршрут № 62 ходит не по расписанию

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI

Власти Тюмени ответили на жалобы по поводу расписания маршрутки

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель написал, что маршрутка № 62 регулярно приезжает раньше времени, из-за чего тюменец не успевает сесть в нее.
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Жалоба
«Почему 62 маршрутка ездит не по расписанию? Стабильно приезжает раньше на 5, а то и 10 минут», — рассказал тюменец.

В комментариях ему посоветовали подходить к остановке раньше и не увидели повода для возмущений. Однако некоторые согласились с недовольством автора поста.

«С работы раньше не убежишь, есть время — езди по назначенному. И в мороз вечером можно домой не уехать, если ему вздумается раньше времени прибыть. Потом стой и кукуй на остановке, а особенно если работаешь до 22:00»,  — написала тюменка.

Подписчику поступил ответ от тюменских властей.

«Согласно условиям контракта прохождение автобусов через остановочный пункт допускается с отклонением от установленного расписания движения не более 2 минут раньше времени отправления и не более 5 минут позже времени. Однако возникают ситуации, когда транспорт задерживается. Это связано с заторами на дорогах, неисправностью транспорта, погодными явлениями и т. д.», — рассказали в городской администрации.

Ранее «Наш город» сообщал, что эксперты «Тюменьгортранс» проверили работу автобусов № 37 и приняли решение скорректировать их расписание.

В Тюмени изменят расписание автобусов №37 из-за высокой загруженности
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#Елена Чебоксарова#Жалоба#Жалобы#Пассажиры#Автобус#Автобусы#Водители автобусов#Маршрутки#Администрация г.Тюмени#Администрация города
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