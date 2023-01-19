Тюменцы жалуются, что маршрут № 62 ходит не по расписанию

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
«Почему 62 маршрутка ездит не по расписанию? Стабильно приезжает раньше на 5, а то и 10 минут», — рассказал тюменец.
В комментариях ему посоветовали подходить к остановке раньше и не увидели повода для возмущений. Однако некоторые согласились с недовольством автора поста.
«С работы раньше не убежишь, есть время — езди по назначенному. И в мороз вечером можно домой не уехать, если ему вздумается раньше времени прибыть. Потом стой и кукуй на остановке, а особенно если работаешь до 22:00», — написала тюменка.
Подписчику поступил ответ от тюменских властей.
«Согласно условиям контракта прохождение автобусов через остановочный пункт допускается с отклонением от установленного расписания движения не более 2 минут раньше времени отправления и не более 5 минут позже времени. Однако возникают ситуации, когда транспорт задерживается. Это связано с заторами на дорогах, неисправностью транспорта, погодными явлениями и т. д.», — рассказали в городской администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что эксперты «Тюменьгортранс» проверили работу автобусов № 37 и приняли решение скорректировать их расписание.