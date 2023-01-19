Тюменца, убившего свою дочь, оставили под стражей

Трагедия произошла в конце октября 2022 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою супругу и маленькую дочь. Травмы, нанесенные 4-месячной малышке, оказались смертельны. В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».