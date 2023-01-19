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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Тюменца, убившего свою дочь, оставили под стражей

Сегодня, 07:16
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменца, убившего свою 4-месячную дочь, оставили в СИЗО до марта

41-летний житель Тюмени Вячеслав Фисенко, обвиняемый в убийстве 4-месячного ребенка, останется в СИЗО до 20 марта 2023 года. Меру пресечения в виде заключения под стражей подлил Ленинский районный суд.

Трагедия произошла в конце октября 2022 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою супругу и маленькую дочь. Травмы, нанесенные 4-месячной малышке, оказались смертельны. В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени будут судить за убийство своей подруги. Мужчина зарезал приятельницу в ходе застолья.

Тюменец забил насмерть 4-месячную дочь
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#СИЗО#Наказание#Суд#Тюмень#Тюменская область
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