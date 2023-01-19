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Posted Вчера, 19:42

Published Вчера, 19:42

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Тюменский врач рассказал про опасность глаукомы

Вчера, 19:42
Фото: 1MI

Врачи рекомендуют жителям Тюмени в возрасте за 30 пройти диагностику глаукомы

Главврач Тюменского областного офтальмологического диспансера посоветовал жителям нашего региона регулярно проходить диагностику глаукомы: людям в возрасте 30-40 лет — раз в два года, в возрасте 40-60 лет — раз в год. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.

Специалист рассказал, что развитие болезни происходит медленно и протекает практически бессимптомно. Но такие признаки, как длительная сухость, жжение, боль в области глаза или над бровью должны вызвать насторожённость. Это повод посетить врача.

Глаукома — это заболевание, которое сопровождается повышением внутриглазного давления, поражением зрительного нерва и необратимой потерей зрения.

Ранее «Наш город» писал, что врачи ОКб № 1 спасли тюменку, которой стало плохо на светофоре, от клинической смерти.

Тюменские врачи спасли женщину от клинической смерти
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#Елена Чебоксарова#Глаукома#Инвалиды#Диагностика#Ранняя диагностика#Врачи#Советы специалистов
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