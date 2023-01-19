Тюменский врач рассказал про опасность глаукомы

Врачи рекомендуют жителям Тюмени в возрасте за 30 пройти диагностику глаукомы

Главврач Тюменского областного офтальмологического диспансера посоветовал жителям нашего региона регулярно проходить диагностику глаукомы: людям в возрасте 30-40 лет — раз в два года, в возрасте 40-60 лет — раз в год. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.