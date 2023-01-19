Тюменский врач рассказал про опасность глаукомы

Posted Вчера, 19:42
Published Вчера, 19:42
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Специалист рассказал, что развитие болезни происходит медленно и протекает практически бессимптомно. Но такие признаки, как длительная сухость, жжение, боль в области глаза или над бровью должны вызвать насторожённость. Это повод посетить врача.
Глаукома — это заболевание, которое сопровождается повышением внутриглазного давления, поражением зрительного нерва и необратимой потерей зрения.
Ранее «Наш город» писал, что врачи ОКб № 1 спасли тюменку, которой стало плохо на светофоре, от клинической смерти.