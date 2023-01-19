Тюменский блогер извинился за пробки, созданные ДТП

Известный тюменский ведущий извинился перед горожанами за созданную пробку

Ведущий и блогер из Тюмени Марсель попал в аварию на улице Профсоюзной, что спровоцировало затор. Мужчина извинился и рассказал, что с ним здоровались тюменцы, пока он разбирался с ДТП.

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