Тюменский блогер извинился за пробки, созданные ДТП

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
«Дядечке из другой машины прям плохо стало. Говорю ему, пошли воды попьем, воздухом подышим. Смешно, что половина Тюмени останавливались, здоровались, сигналили. Дядя и так на нервяках, а со мной все здороваются», — объяснил мужчина в своих соцсетях.
Пост про аварию ведущий подписал фразой «извините за пробку».
Известно, что Марсель столкнулся с автомобилем такси еще вчера. Водитель рассказал блогеру, что он таксует, чтобы выплатить кредит. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал про массовую аварию, произошедшую накануне вечером. В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло по вине 19-летнего водителя-бесправника. Он на автомобиле «Kia» врезался в «Daewoo» при неудачном перестроении.