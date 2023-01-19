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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Тюменский блогер извинился за пробки, созданные ДТП

Сегодня, 09:34
Фото: 1MI

Известный тюменский ведущий извинился перед горожанами за созданную пробку

Ведущий и блогер из Тюмени Марсель попал в аварию на улице Профсоюзной, что спровоцировало затор. Мужчина извинился и рассказал, что с ним здоровались тюменцы, пока он разбирался с ДТП.
Сюжет
Тюмень
«Дядечке из другой машины прям плохо стало. Говорю ему, пошли воды попьем, воздухом подышим. Смешно, что половина Тюмени останавливались, здоровались, сигналили. Дядя и так на нервяках, а со мной все здороваются», — объяснил мужчина в своих соцсетях.

Пост про аварию ведущий подписал фразой «извините за пробку».

Известно, что Марсель столкнулся с автомобилем такси еще вчера. Водитель рассказал блогеру, что он таксует, чтобы выплатить кредит. К счастью, в ДТП никто не пострадал. 

Ранее «Наш Город» писал про массовую аварию, произошедшую накануне вечером. В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло по вине 19-летнего водителя-бесправника. Он на автомобиле «Kia» врезался в «Daewoo» при неудачном перестроении. 

#Анна Доронина#Происшествия#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Блогеры#Пробки
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