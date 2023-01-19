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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Тюменские власти отреагировали на жалобы горожан по факту свалки снега

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI

Сотрудники тюменской прокуратуры разберутся со снежной свалкой в Ново-Патрушево

Тюменская межрайонная прокуратура проведет проверку по факту незаконного складирования снега по улице Кишиневской. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Итоги проверки возьмут на контроль. При наличии оснований виновные лица будут наказаны, заверили сотрудники прокуратуры.

Напомним, информация о свалке в районе пешеходного моста через железнодорожные пути распространяется жителями Ново-Патрушева в социальных сетях с 13 января. Горожане боятся, что весной затопит весь район.

Ранее «Наш город» писал, что складирование снега, по словам местных жителей, устраивают также в районе Старое Комарово. 

«Весной всё затопит»: горожане нашли ещё одну незаконную свалку снега в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Свалка#Свалки#Прокуратура#Природоохранная прокуратура#Прокуратура по г.Тюмени#Жалоба#Проверка
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