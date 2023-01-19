Тюменские власти отреагировали на жалобы горожан по факту свалки снега

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Итоги проверки возьмут на контроль. При наличии оснований виновные лица будут наказаны, заверили сотрудники прокуратуры.
Напомним, информация о свалке в районе пешеходного моста через железнодорожные пути распространяется жителями Ново-Патрушева в социальных сетях с 13 января. Горожане боятся, что весной затопит весь район.
Ранее «Наш город» писал, что складирование снега, по словам местных жителей, устраивают также в районе Старое Комарово.