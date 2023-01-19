Тюменские педагоги получили выплаты за классное руководство

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в регионе действуют меры поддержки для педагогов: возмещение 100% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты и займы на приобретение жилого помещения, единовременные выплаты молодым педагогам, выплаты по программе «Земский учитель» и т. д.