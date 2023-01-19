Тюменские педагоги получили выплаты за классное руководство

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
По данным информационного центра правительства Тюменской области, в регионе действуют меры поддержки для педагогов: возмещение 100% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты и займы на приобретение жилого помещения, единовременные выплаты молодым педагогам, выплаты по программе «Земский учитель» и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские учителя зарабатывают в среднем больше своих российских коллег на 2,5 тысячи рублей. В среднем педагоги зарабатывают в месяц 49,9 тысяч рублей.