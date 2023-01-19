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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Тюменские педагоги получили выплаты за классное руководство

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI

8,8 тысяч тюменских педагогов получили доплаты за классное руководство в 2022 году

Около девяти тысяч учителей Тюменской области получали доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Согласно указу президента России Владимира Путина, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников.
Сюжет
Тюмень

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в регионе действуют меры поддержки для педагогов: возмещение 100% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты и займы на приобретение жилого помещения, единовременные выплаты молодым педагогам, выплаты по программе «Земский учитель» и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские учителя зарабатывают в среднем больше своих российских коллег на 2,5 тысячи рублей. В среднем педагоги зарабатывают в месяц 49,9 тысяч рублей.

Зарплаты у тюменских педагогов выше, чем у коллег из других регионов
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Учителя#Выплаты#Тюменская область
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