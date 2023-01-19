Тюменская область — один из лидеров государственно-частного партнёрства в сфере ТКО

В рейтинг ППК РЭО попали субъекты РФ, которые ведут работу по заключению и реализации действующих концессионных соглашений для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти концессии покрывают потребность перечисленных регионов в объектах, необходимых для достижения установленных национальным проектом «Экология» показателей: 100%-й сортировки и сокращения захоронения ТКО вдвое. «Чем быстрее в регионах будут построены объекты, тем быстрее они выполнят национальные показали — а значит, все ТКО, образующиеся в регионе, которые можно переработать, будут переработаны», — сообщили в Российском экологическом операторе.