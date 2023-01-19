Тюменская область — один из лидеров государственно-частного партнёрства в сфере ТКО

Posted 19 января 2023, 11:39
Published 19 января 2023, 11:39
Modified 19 января 2023, 11:41
Updated 19 января 2023, 11:41
В десятку наиболее активных регионов, наряду с Тюменской областью, вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская, Псковская, Архангельская, Магаданская области, а также республики Чувашия, Мордовия, Дагестан и Алтай.
В рейтинг ППК РЭО попали субъекты РФ, которые ведут работу по заключению и реализации действующих концессионных соглашений для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Эти концессии покрывают потребность перечисленных регионов в объектах, необходимых для достижения установленных национальным проектом «Экология» показателей: 100%-й сортировки и сокращения захоронения ТКО вдвое. «Чем быстрее в регионах будут построены объекты, тем быстрее они выполнят национальные показали — а значит, все ТКО, образующиеся в регионе, которые можно переработать, будут переработаны», — сообщили в Российском экологическом операторе.
Напомним, в рамках концессионного соглашения, заключенного между Правительством Тюменской области и ООО «ТЭО» в регионе построены мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Перегрузочная станция и три комплексных объекта мощностью 415 тысяч тонн полностью закрывают потребности Тюменской области в обрабатывающих предприятиях и учитывают перспективы дальнейшего развития территорий. В 2022 году Тюменская область стала первым субъектом в стране, достигшим 100%-й сортировки коммунальных отходов.
Сегодня регион продолжает совершенствовать сферу обращения с ТКО: здесь стартовал масштабный уральский экопросветительский проект «Экодом» — современные образовательные и культурные площадки, объединённые темой бережного отношения к ресурсам и вторичного использования материалов. Также в областном центре реализуется пилотный проект по раздельному сбору отходов, в котором участвуют образовательные учреждения, органы власти и торговые центры.
О том, как устроен процесс обращения с коммунальными отходами в Тюменской области региональный оператор ТЭО рассказал в видеопрезентации.