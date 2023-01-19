Тюменка в соцсетях дала совет, как обезопасить себя от аферистов

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
По словам тюменки, мошенники ввели в качестве основного посторонний номер телефона, а ее номер указали как дополнительный, поэтому она ничего не знала об их действиях.
«Я узнала о займе через месяц от коллекторов. Каково было мое удивление, ведь я никогда не пользовалась займами и не собиралась! Я обратилась в полицию, предоставила все доказательства, что я не получала этих денег. IP-адреса, которые использовали мошенники, никак не совпадали с моими», — написала девушка.
Горожанка рассказала, что в МФО ей пообещали снять с нее все долги и очистить кредитную историю. Однако не прошло и года, как тюменке пришел иск.
«Я проваливаюсь в свою кредитную историю и вижу, что эта организация продала этот займ другой организации! Это что вообще происходит? Нннн-ная организация, имеет кучу дочерних предприятий, с богатым опытом судебных исков в сторону ее дочек от физлиц по аналогичным ситуациям», — добавила пострадавшая.
Девушка дала совет горожанам во избежание подобных ситуаций установить во всех приложениях, где содержатся их личные данные, вход в систему по смс.
В комментариях выяснилось, что речь идет о приложении «Госуслуги».
«У меня то же самое. В феврале было взломано это „популярное приложение“. Я написала заявление в полицию и в эту организацию, где якобы я взяла микрозайм. Быстро прекратили дело, кредитную историю почистили, это было в апреле. Буквально в декабре мне позвонили из полиции, попросили придти, теперь я прохожу свидетелем, так как завели уголовное дело и финансовая организация идет как пострадавшая сторона», — рассказала другая тюменка.
Ранее «Наш город» писал, что мошенники заставили пенсионерку взять кредит в банке на сумму более 200 тысяч рублей.