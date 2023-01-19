Тюменка в соцсетях дала совет, как обезопасить себя от аферистов

Тюменка рассказала, как злоумышленники оформили на неё займ через приложение

В паблике «ЧС Тюмень» разместили пост от местной жительницы, в котором она рассказала свою историю о том, как мошенники подобрали её логин и пароль к популярному приложению (которое она не стала называть) и оформили на имя горожанки микрозайм.

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