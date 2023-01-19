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Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

Тюменка в соцсетях дала совет, как обезопасить себя от аферистов

Сегодня, 03:14
Фото: 1MI

Тюменка рассказала, как злоумышленники оформили на неё займ через приложение

В паблике «ЧС Тюмень» разместили пост от местной жительницы, в котором она рассказала свою историю о том, как мошенники подобрали её логин и пароль к популярному приложению (которое она не стала называть) и оформили на имя горожанки микрозайм.
Сюжет
Полиция

По словам тюменки, мошенники ввели в качестве основного посторонний номер телефона, а ее номер указали как дополнительный, поэтому она ничего не знала об их действиях.

«Я узнала о займе через месяц от коллекторов. Каково было мое удивление, ведь я никогда не пользовалась займами и не собиралась! Я обратилась в полицию, предоставила все доказательства, что я не получала этих денег. IP-адреса, которые использовали мошенники, никак не совпадали с моими», —  написала девушка.

Горожанка рассказала, что в МФО ей пообещали снять с нее все долги и очистить кредитную историю. Однако не прошло и года, как тюменке пришел иск.

«Я проваливаюсь в свою кредитную историю и вижу, что эта организация продала этот займ другой организации! Это что вообще происходит? Нннн-ная организация, имеет кучу дочерних предприятий, с богатым опытом судебных исков в сторону ее дочек от физлиц по аналогичным ситуациям», — добавила пострадавшая.

Девушка дала совет горожанам во избежание подобных ситуаций установить во всех приложениях, где содержатся их личные данные, вход в систему по смс.

В комментариях выяснилось, что речь идет о приложении «Госуслуги».

«У меня то же самое. В феврале было взломано это „популярное приложение“. Я написала заявление в полицию и в эту организацию, где якобы я взяла микрозайм. Быстро прекратили дело, кредитную историю почистили, это было в апреле. Буквально в декабре мне позвонили из полиции, попросили придти, теперь я прохожу свидетелем, так как завели уголовное дело и финансовая организация идет как пострадавшая сторона», — рассказала другая тюменка.

Ранее «Наш город» писал, что мошенники заставили пенсионерку взять кредит в банке на сумму более 200 тысяч рублей.

 

 

В Тюмени мошенники заставили пенсионерку взять кредит
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#Елена Чебоксарова#Кредиты#Кредит#Займ#Займы и кредиты#Мошенники#Аферисты#Мобильное приложение#Полиция#История#Общество
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