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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Стали известны подробности ДТП под Ялуторовском

Сегодня, 05:58
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень — Омск погиб 41-летний пассажир иномарки

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в среду вечером на 65-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск.
Сюжет
ДТП

Здесь произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan Almera и Kia Rio. По предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу движения и врезался в Kia. В результате ДТП смертельные травмы получил 41-летний пассажир Kia, житель Тюмени. Также серьезные ранения получили 70-летний ишимец, водитель Nissan, и 47-летний водитель Kia, житель Ялуторовска.

ГИБДД рекомендуют тюменским водителям соблюдать скоростной режим и правила дорожной безопасности на федеральных трассах. На федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ялуторовском и Тюменском районах следует особенно быть острожными на участке с 36 по 74 километр.

Ранее «Наш Город» писал, что во вторник вечером на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария с участием четырех большегрузов. Травмы получили два человека.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись четыре фуры. Фото
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Авария#Тюмень#Тюменская область
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