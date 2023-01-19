Стали известны подробности ДТП под Ялуторовском

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Здесь произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan Almera и Kia Rio. По предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу движения и врезался в Kia. В результате ДТП смертельные травмы получил 41-летний пассажир Kia, житель Тюмени. Также серьезные ранения получили 70-летний ишимец, водитель Nissan, и 47-летний водитель Kia, житель Ялуторовска.
ГИБДД рекомендуют тюменским водителям соблюдать скоростной режим и правила дорожной безопасности на федеральных трассах. На федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ялуторовском и Тюменском районах следует особенно быть острожными на участке с 36 по 74 километр.
Ранее «Наш Город» писал, что во вторник вечером на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария с участием четырех большегрузов. Травмы получили два человека.