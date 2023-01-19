Стали известны подробности ДТП под Ялуторовском

ГИБДД рекомендуют тюменским водителям соблюдать скоростной режим и правила дорожной безопасности на федеральных трассах. На федеральной автодороге Тюмень-Омск в Ялуторовском и Тюменском районах следует особенно быть острожными на участке с 36 по 74 километр.