Скверы, жилые кварталы и аэропорт: в Тюмени выросло качество 4G-интернета

Изменения коснулись около 40% телеком-инфраструктуры оператора в Тюмени и затронули почти все районы города. Качество сети усовершенствовали в центре, на территориях с массовой жилой застройкой, в десятках учебных заведений и государственных учреждений, включая городскую администрацию, в районе международного аэропорта Рощино, ипподрома и многих других социально значимых объектов. Инфраструктурные мероприятия также были проведены в популярных местах отдыха жителей и гостей столицы — городской эспланаде, десятках скверов, Затюменском экопарке, Цветном бульваре, Гулевской роще, Ватутинской роще и других.