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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Скверы, жилые кварталы и аэропорт: в Тюмени выросло качество 4G-интернета

Сегодня, 07:04
Фото: Марина Дегтярева
Инженеры МегаФона модернизировали базовые станции в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения более чем для 300 тысяч горожан.
Сюжет
Тюмень

Оператор на треть расширил частотную полосу в сетях LTE, что позволило оптимизировать качество услуг. Мобильный 4G-интернет сегодня предоставляется сразу в четырех диапазонах, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных, дальность распространения сигнала, дополнительный радиус покрытия, а также хорошее проникновение внутрь помещений. По результатам замеров, проведенных аналитиками компании, передача данных в столице региона после проведенных работ выросла на 20%.

Модернизация стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности абонентов — на сегодня уже 93% всего объема передачи данных в Тюмени приходится именно на сеть 4G.

Изменения коснулись около 40% телеком-инфраструктуры оператора в Тюмени и затронули почти все районы города. Качество сети усовершенствовали в центре, на территориях с массовой жилой застройкой, в десятках учебных заведений и государственных учреждений, включая городскую администрацию, в районе международного аэропорта Рощино, ипподрома и многих других социально значимых объектов. Инфраструктурные мероприятия также были проведены в популярных местах отдыха жителей и гостей столицы — городской эспланаде, десятках скверов, Затюменском экопарке, Цветном бульваре, Гулевской роще, Ватутинской роще и других.

Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора. В Тюмени таким современным способом совершается уже каждый второй звонок. 

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Анна Доронина
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