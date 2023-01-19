Самосвалы складируют снег в районе Московского тракта в Тюмени

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
«Старый Московский тракт, подрядчики Переваловского муниципального образования вываливают снег», — рассказывает читатель телеграм-канала «Тюмень №1».
Тюменцы полагают, что предприимчивые подрядчики экономят. В контрактах работы по уборке снега указывается и стоимость его утилизации. Эти деньги они в итоге оставляют себе.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская межрайонная прокуратура проведет проверку по факту незаконного складирования снега по улице Кишиневской.