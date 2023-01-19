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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Самосвалы складируют снег в районе Московского тракта в Тюмени

Сегодня, 12:53
Фото: скрин Тюмень №1

В Тюмени в районе Московского тракта самосвалы складируют грязный снег

Горожане сообщают о складировании снега около Тюмени. По данным подписчика телеграм-канала «Тюмень №1», это происходит регулярно. Водители не вывозят снег на полигон.
«Старый Московский тракт, подрядчики Переваловского муниципального образования вываливают снег», — рассказывает читатель телеграм-канала «Тюмень №1».

Тюменцы полагают, что предприимчивые подрядчики экономят. В контрактах работы по уборке снега указывается и стоимость его утилизации. Эти деньги они в итоге оставляют себе.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская межрайонная прокуратура проведет проверку по факту незаконного складирования снега по улице Кишиневской. 

Тюменские власти отреагировали на жалобы горожан по факту свалки снега
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Полигон ТБО#Дороги#Водители#Экономика#Деньги#Жалобы
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