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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Самолет авиакомпании «Ямал» экстренно сел в аэропорту Рощино

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI

В аэропорту Тюмени ночью экстренно сел самолет авиакомпании «Ямал»

Телеграм-канал Aviaincident в четверг сообщил, что 18 января в аэропорту Рощино экстренно сел самолёт RRJ-95, бортовой номер RA-89070, рейс LLM 9430 Новосибирск – Нижнекамск (авиакомпания «Ямал»).

Лайнер летел не в Тюмень.

«18.01.2023 22.28 (мск) зона ответственности Екатеринбургского РЦ ЕС ОрВД. ЭВС доложил о проблеме с 1 гидросистемой и решением следовать на запасной Тюмень (Рощино). Сигнал бедствия не объявлял», - сообщает телеграм-канал Aviaincident.

В 23:02 самолёт успешно приземлился в Рощино.

Ранее «Наш город» сообщал, что самолет АН-72 16 января не смог вылететь из аэропорта Рощино по технической причине.

В Тюмени самолет АН-72 не смог вылететь из аэропорта по технической причине
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Аэропорт#Аэропорт Рощино#Аварийная посадка#Погода
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