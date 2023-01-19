Самолет авиакомпании «Ямал» экстренно сел в аэропорту Рощино

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Лайнер летел не в Тюмень.
«18.01.2023 22.28 (мск) зона ответственности Екатеринбургского РЦ ЕС ОрВД. ЭВС доложил о проблеме с 1 гидросистемой и решением следовать на запасной Тюмень (Рощино). Сигнал бедствия не объявлял», - сообщает телеграм-канал Aviaincident.
В 23:02 самолёт успешно приземлился в Рощино.
Ранее «Наш город» сообщал, что самолет АН-72 16 января не смог вылететь из аэропорта Рощино по технической причине.