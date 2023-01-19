«Россети Тюмень» увеличат инвестиции в Тюменском макрорегионе до 14,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Инвестпрограмма, объем которой увеличен практически вдвое по сравнению с прошлым годом, предполагает ввод в эксплуатацию 110 реконструированных и 32 новых энергообъектов общей мощностью 275 МВА, а также около 330 км ЛЭП. Реализация этих проектов позволит компании повысить надежность электроснабжения жителей макрорегиона, обеспечить выдачу необходимой мощности нефтегазовому сектору.
Так, инвестиции в электросетевой комплекс Тюменской области на 2023 год составят 6,3 млрд рублей. Среди запланированных мероприятий — строительство более 170 км ЛЭП. Новые объекты появятся в поселке Богандинский, селе Перевалово, Нижнетавдинском, Вагайском, Омутинском районах и поселке Голышманово. Кроме бытовых потребителей в 2023 году планируется подключение социально значимых и спортивных объектов, например, центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Еще 6,2 млрд рублей будут направлены на реализацию инвестпроектов в Югре и 2,1 млрд в ЯНАО. Инвестиционная программа «Россети Тюмень» соответствует запросам ключевых потребителей и способствует социально-экономическому развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.