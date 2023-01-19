«Россети Тюмень» увеличат инвестиции в Тюменском макрорегионе до 14,6 млрд рублей

Так, инвестиции в электросетевой комплекс Тюменской области на 2023 год составят 6,3 млрд рублей. Среди запланированных мероприятий — строительство более 170 км ЛЭП. Новые объекты появятся в поселке Богандинский, селе Перевалово, Нижнетавдинском, Вагайском, Омутинском районах и поселке Голышманово. Кроме бытовых потребителей в 2023 году планируется подключение социально значимых и спортивных объектов, например, центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».