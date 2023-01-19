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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

«Россети Тюмень» увеличат инвестиции в Тюменском макрорегионе до 14,6 млрд рублей

Сегодня, 11:53
Фото: "Россети Тюмень"
14,6 млрд рублей в 2023 году направит компания «Россети Тюмень» на развитие электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона.

Инвестпрограмма, объем которой увеличен практически вдвое по сравнению с прошлым годом, предполагает ввод в эксплуатацию 110 реконструированных и 32 новых энергообъектов общей мощностью 275 МВА, а также около 330 км ЛЭП. Реализация этих проектов позволит компании повысить надежность электроснабжения жителей макрорегиона, обеспечить выдачу необходимой мощности нефтегазовому сектору. 

Так, инвестиции в электросетевой комплекс Тюменской области на 2023 год составят 6,3 млрд рублей. Среди запланированных мероприятий — строительство более 170 км ЛЭП. Новые объекты появятся в поселке Богандинский, селе Перевалово, Нижнетавдинском, Вагайском, Омутинском районах и поселке Голышманово. Кроме бытовых потребителей в 2023 году планируется подключение социально значимых и спортивных объектов, например, центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

Еще 6,2 млрд рублей будут направлены на реализацию инвестпроектов в Югре и 2,1 млрд в ЯНАО. Инвестиционная программа «Россети Тюмень» соответствует запросам ключевых потребителей и способствует социально-экономическому развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

#Анна Доронина#Тюменская область#Россети Тюмень
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