Пьяный тоболяк угнал трактор и въехал в автомобиль

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Совершив ДТП, водитель скрылся с места. В результате аварии никто не пострадал.
С помощью видеокамер сотрудники ГИБДД отследили украденный трактор, который мужчина благополучно оставил на стоянке строительного объекта.
Вину в ДТП водитель не признал, как и тот факт, что ездил на тракторе. Ранее мужчину уже не раз задерживали за управление транспортным средством в нетрезвом виде, при этом водительского удостоверения у него не имеется, а вот удостоверение тракториста есть уже 40 лет.
На нарушителя составлены административные материалы.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в результате ДТП погиб пассажир иномарки.