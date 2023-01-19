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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Пьяный тоболяк угнал трактор и въехал в автомобиль

Сегодня, 11:54
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области тракторист совершил ДТП после угона транспорта

Вчера в Ялуторовске 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал трактор со стройплощадки, на которой работал, а затем на улице Новикова врезался в «Ладу Калину». Об этом сообщили в областном ГИБДД.
Сюжет
ДТП

Совершив ДТП, водитель скрылся с места. В результате аварии никто не пострадал.

С помощью видеокамер сотрудники ГИБДД отследили украденный трактор, который мужчина благополучно оставил на стоянке строительного объекта.

Вину в ДТП водитель не признал, как и тот факт, что ездил на тракторе. Ранее мужчину уже не раз задерживали за управление транспортным средством в нетрезвом виде, при этом водительского удостоверения у него не имеется, а вот удостоверение тракториста есть уже 40 лет.

На нарушителя составлены административные материалы.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в результате ДТП погиб пассажир иномарки.

 

 

Стали известны подробности ДТП под Ялуторовском
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#Елена Чебоксарова#Нетрезвые водители#Водители#Водительское удостоверение#Трактор#Нарушение#Нарушение ПДД#ДТП#Инспекторы#Инспекторы дпс
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