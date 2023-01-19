Пьяный тоболяк угнал трактор и въехал в автомобиль

Вину в ДТП водитель не признал, как и тот факт, что ездил на тракторе. Ранее мужчину уже не раз задерживали за управление транспортным средством в нетрезвом виде, при этом водительского удостоверения у него не имеется, а вот удостоверение тракториста есть уже 40 лет.