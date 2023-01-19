Происшествий во время крещенских купаний в Тюмени не зарегистрировано

В Тюмени в этом году для верующих оборудованы 11 купелей: на реке Тура — около Свято-Троицкого монастыря и возле ДЮСШ «Старт XXI век в Антипино, на озере Липовое — Велижанский тракт, 15, на территории Храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Тарманы, улица Малышева, 28).