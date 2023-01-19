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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Происшествий во время крещенских купаний в Тюмени не зарегистрировано

Сегодня, 08:05
Фото: nashgorod.ru

Крещенские купания в Тюмени проходят без происшествий

Первый день крещенских купаний в Тюмени прошел без происшествий. По данным информационного центра регионального правительства, за сутки не поступило ни одного обращения за медицинской помощью.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени в этом году для верующих оборудованы 11 купелей: на реке Тура — около Свято-Троицкого монастыря и возле ДЮСШ «Старт XXI век в Антипино, на озере Липовое — Велижанский тракт, 15, на территории Храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Тарманы, улица Малышева, 28).

Доступ к купелям сегодня будет организован до двенадцати часов ночи.

Ранее «Наш Город» писал, что 19 января общественный транспорт в областной столице будет работать до полуночи.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Крещение#Праздники#Православные праздники#Тюмень#Безопасность#Тюменская область
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