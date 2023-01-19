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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Подробности ДТП: В Тобольске в аварии с автогрейдером погибли два человека. Видео

Сегодня, 16:37
Фото: скрин видео ГИБДД

Два человека погибли в аварии с автогрейдером в Тобольске. Видео

В Тобольске на проспекте Дзираева в четверг произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД, здесь столкнулись «Ниссан Цефиро» с автогрейдером. В аварии погибли жители города Омска.

«Ниссан» восстановлению не подлежит.

«Трагедия в Тобольске на проспекте Дзираева. Погибли водитель и пассажирка автомобиля «Ниссан», жители г. Омска 33-х и 28-ми лет. Пассажирка этой машины, 34-летняя тоболячка с тяжёлыми травмами доставлена в больницу», - сообщили в ГИБДД.

Причины ДТП выясняют автоинспекторы.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени произошло массовое ДТП с участием трёх машин и автобуса на улице Республики.

Массовое ДТП: Три автомобиля и автобус столкнулись на улице Республики в Тюмени. Фото
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