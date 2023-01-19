Подробности ДТП: В Тобольске в аварии с автогрейдером погибли два человека. Видео

Два человека погибли в аварии с автогрейдером в Тобольске. Видео

В Тобольске на проспекте Дзираева в четверг произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД, здесь столкнулись «Ниссан Цефиро» с автогрейдером. В аварии погибли жители города Омска.