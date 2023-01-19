Подробности ДТП: В Тобольске в аварии с автогрейдером погибли два человека. Видео

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
«Ниссан» восстановлению не подлежит.
«Трагедия в Тобольске на проспекте Дзираева. Погибли водитель и пассажирка автомобиля «Ниссан», жители г. Омска 33-х и 28-ми лет. Пассажирка этой машины, 34-летняя тоболячка с тяжёлыми травмами доставлена в больницу», - сообщили в ГИБДД.
Причины ДТП выясняют автоинспекторы.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюмени произошло массовое ДТП с участием трёх машин и автобуса на улице Республики.