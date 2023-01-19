«Подъезд как в самом худшем пансионате»: тюменцы жалуются на дом в центре города

Дом находится на балансе УК «ЖилСервисУют». Раньше на нее уже поступали жалобы от жильцов. Так, в 2018 году один из них писал, что девятые этажи затапливало с крыш, а компания не принимала никаких мер по устранению проблемы. В 2021 и 2022 году жители жаловались на состояние дворовой территории.