«Подъезд как в самом худшем пансионате»: тюменцы жалуются на дом в центре города

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
«Уже просто невозможно, как достучаться, что дом нужно обслуживать. Это центр города, а подъезд как в самом худшем пансионате. 50 лет Октября, 70, и здесь же Областная стоматология!!! Ужас просто!!!» — написала местная жительница.
Некоторые комментаторы действительно приняли дом по фото за пансионат. Высказались и другие жильцы.
«У нас тоже эта управляшка, ничего не делают и не дают нам уйти в другую управляющую, только поменяли в этом году на нормальную, а эти ЖСУ через суд обратно вернулись», — рассказала одна из подписчиц.
Дом находится на балансе УК «ЖилСервисУют». Раньше на нее уже поступали жалобы от жильцов. Так, в 2018 году один из них писал, что девятые этажи затапливало с крыш, а компания не принимала никаких мер по устранению проблемы. В 2021 и 2022 году жители жаловались на состояние дворовой территории.
Ранее «Наш город» писал, что в доме по адресу Республики, 216, люди полгода живут с текущими трубами.