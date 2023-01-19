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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

«Подъезд как в самом худшем пансионате»: тюменцы жалуются на дом в центре города

Сегодня, 16:37
Фото: 1MI

Жители Тюмени в шоке от состояния дома, где находится Областная стоматология

В паблике «ЧС Тюмень» горожане пожаловались на жилой дом по адресу 50 лет Октября, 70. В этом же доме находится Областная стоматологическая поликлиника.
«Уже просто невозможно, как достучаться, что дом нужно обслуживать. Это центр города, а подъезд как в самом худшем пансионате. 50 лет Октября, 70, и здесь же Областная стоматология!!! Ужас просто!!!» — написала местная жительница.

Некоторые комментаторы действительно приняли дом по фото за пансионат. Высказались и другие жильцы.

«У нас тоже эта управляшка, ничего не делают и не дают нам уйти в другую управляющую, только поменяли в этом году на нормальную, а эти ЖСУ через суд обратно вернулись», — рассказала одна из подписчиц.

Дом находится на балансе УК «ЖилСервисУют». Раньше на нее уже поступали жалобы от жильцов. Так, в 2018 году один из них писал, что девятые этажи затапливало с крыш, а компания не принимала никаких мер по устранению проблемы. В 2021 и 2022 году жители жаловались на состояние дворовой территории.

Ранее «Наш город» писал, что в доме по адресу Республики, 216, люди полгода живут с текущими трубами.

 

Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы жалуются на холодные подъезды
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#Елена Чебоксарова#Жалобы#Управляющая компания#Жилой дом#Проблемы#Проблемы ЖКХ#Ремонт#Капитальный ремонт#Ремонт крыши
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