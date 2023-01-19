Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году

Предложения застройщиков особенно актуальны и для тех, кто хочет начать жизнь с «чистого листа» — не переделывать ремонт после прошлых хозяев, не чинить сломанное, а сразу сделать так, как хочется. Вариант с первичного рынка недвижимости подходит и тем, кто хочет выйти на новый уровень жизни, ведь хрущевки и панельки 1990-х годов такого ощущения подарить не могут. О новой жизни мечтают не только семьи с детьми. Застройщики смогут подобрать выгодное предложение для любого клиента.