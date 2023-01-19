Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Сейчас особенно непростой период и крайне сложно предугадать, когда стоит решиться на покупку жилья. Реальность сегодняшнего дня такова: цены на недвижимость потихоньку растут, а покупательская способность ослабевает.
По данным аналитиков, в декабре 2022 года в Тюмени разместили 81,2 тысячу объявлений о продаже первичной и вторичной недвижимости. Количество объявлений в общем постепенно снижалось — даже в ноябре того же года было опубликовано на 125 объявлений больше.
Но по сравнению с 2021 годом в Тюмени стали продавать недвижимость чаще. Причем, популярность вторичного жилья за последний год значительно снизилась. Если в декабре 2022 года продавали 22,9 тысячи квартир, то в аналогичном месяце 2021 года — 36,9 тысяч «вторичных» квартир.
С новостройками ситуация обстоит иначе. Тут, наоборот, к концу 2022 года число объявлений выросло: за минувший декабрь опубликовали 10,6 тысяч объявлений, а годом ранее — 9,6 тысяч.
Не только количественные, но и ценовые показатели вели себя нестабильно. В конце 2022 года квадратный метр вторичного жилья в столице Тюменской области в среднем стоил 107,6 тысяч рублей, в новостройке — 114,6 тысяч рублей, хотя еще в начале того же года «квадрат» на вторичном рынке стоил 81,8 тысячу рублей, а на первичном — 83,7 тысячи рублей.
Пик цены «первички» пришелся на сентябрь 2022 года. Сейчас цены особо не повышаются, а у некоторых игроков рынка даже снижаются. И это приятный тренд для всех, кто планировал покупку недвижимости в новом проекте для себя или с целью инвестиций.
«За год рост цен на вторичную недвижимость по России составил 3,55%. Но весь рост пришелся на первый квартал, а, начиная с апреля, цена падала. Средняя площадь покупаемой квартиры тоже снижалась», — сказал Ильдар Хусаинов, руководитель компании «Этажи».
Риелтор тюменского филиала агентства «Адвекс» Ольга Петухова отметила, что ближе к концу 2022 года тюменцы обращали немалое внимание на квартиры от застройщиков, когда компании делали скидки для своих клиентов, анонсировали специальные предложения. Некоторые девелоперы снижали цены даже на 500 тысяч рублей.
И сегодня новые девелоперские проекты остаются востребованы. Тем более, изменились правила семейной ипотеки. Теперь её могут оформить не только семьи, в которых есть хотя бы один ребенок, рожденный после 1 января 2018 года, но и любая семья, имеющая двух несовершеннолетних детей. Ставка составляет 5,7%, и распространяется на новостройки, готовую загородную недвижимость — главное, чтобы продавец был юридическим лицом.
Предложения застройщиков особенно актуальны и для тех, кто хочет начать жизнь с «чистого листа» — не переделывать ремонт после прошлых хозяев, не чинить сломанное, а сразу сделать так, как хочется. Вариант с первичного рынка недвижимости подходит и тем, кто хочет выйти на новый уровень жизни, ведь хрущевки и панельки 1990-х годов такого ощущения подарить не могут. О новой жизни мечтают не только семьи с детьми. Застройщики смогут подобрать выгодное предложение для любого клиента.
Льготную ипотеку в России продлили на всей территории страны до 1 июля 2024 года, при этом повысив ставку на 1% — до 8%. Эксперты уверены, существенных изменений это за собой не повлечет. Главное, что льготная ипотека продолжит действовать до лета.
«Повышение ставки на 1% не настолько существенно, поэтому полагаю, что рынок недвижимости не изменится. „Тряска“ почувствовалась бы при отмене льготной ипотеки, следовало бы ожидать стагнации, изменения в условиях взаимодействия с банками. Но пока говорить про это рано», — заявила «Нашему Городу» Наталья Романова, руководитель агентства недвижимости «Адвекс-Тюмень».
Один из традиционных видов инвестиций — покупка жилья. Принято считать, что это чуть ли не самый надежный способ сохранения капитала.
«Раньше двухкомнатные квартиры чаще брали для вложения свободных средств или с целью стратегического инвестирования оформляли их в ипотеку. Сейчас, наоборот, для жизни», — рассуждает Ольга Петухова, риелтор «Адвекса».
По мнению руководителя «Этажей», на рынок недвижимости может оказать влияние введение налога на доходы со вкладов физических лиц. Прогнозируется, что тюменцы начнут чаще инвестировать средства в недвижимость, чем держать деньги на вкладах.
Если учесть вероятный рост цен на жилье, то выбор между недвижимостью и вкладами будет очевиден в пользу первого.
Одними из наиболее привлекательных вариантов для инвестирования в недвижимость от застройщика в Тюмени считаются объекты компании «Партнер». Сейчас девелопер строит и продает объекты в трех проектах — это жилые комплексы «Ритмы», «Ожогино» и «Биография».
Каждый из них имеет свои уникальные черты и сможет стать выгодным вариантом для любых целей покупателей. Например, «Ритмы» — самый масштабный проект застройщика: на территории 80 гектар очередь за очередью появляются индивидуальные коттеджи, таунхаусы и малоквартирные дома. В недалеком будущем «Партнер» возведет внутри комплекса образовательную школу и два детских сада. Эти важные инфраструктурные элементы значительно повысят стоимость недвижимости в «Ритмах», а значит, приобретать здесь жилье — подходящее решение для выгодного вложения средств.
«Ожогино» — классика малоэтажного строительства. Жилой комплекс стал своего рода брендом на рынке недвижимости Тюмени. Это первый проект в городе, где в «домах не выше сосен» так органично соединились черты европейского комфорта и архитектуры. «Ожогино» до сих пор остается желанной локацией для переезда тюменцев и жителей соседних городов. В продаже осталось совсем немного квартир в последнем строящемся доме, «Партнер» заканчивает этот проект.
«Биография» — жилой комплекс таунхаусов, который дарит особенную атмосферу проживания. Здесь можно испытать полное погружение в загородный образ жизни, но только в черте города. Возможно, для инвестиций это не такой простой объект, но зато для собственного переезда и повода начать новую жизнь — хороший вариант.
Узнать больше информации о строящихся жилых комплексах девелопера можно на сайте partner-eco.ru.
«Партнер», офис продаж: ул. Федюнинского, 28.
Телефон: +7 (34-52) 55-00-00.
Застройщик ЖК «Ожогино» — АО «СЗ «Партнер-Строй». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Застройщик ЖК «Биография» — АО «СЗ «Партнер-Строй». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ «ЭКО-ГОРОД». Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Проекты реализуется в соответствии с ФЗ № 214 «О долевом строительстве». Информация предоставлена АО «СЗ «Партнер-Строй», входит в Холдинг «Партнер».
Реклама. АО «СЗ «Партнер-Строй». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».