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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера заподозрили в выдаче красивых номеров

Сегодня, 11:23
Фото: ГИБДД

Начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера подозревают в выдаче красивых номеров

В телеграм-канале «Shot» появилась информация о том, что начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера заподозрили в выдаче красивых номеров. Издание ссылается на результаты полицейской проверки.
«Совпадение или нет, но с этого момента интересные госзнаки стали более доступны — не для простых смертных естественно. Номера вроде — ААА, 100, 333, ООО и т.д — как показала полицейская проверка, незаконно выдавались с февраля по ноябрь. По нашим данным, пока выявили десять эпизодов», - сообщает телеграм-канал «Shot».

Стоит отметить, что ранее «Нашему городу» стало известно о проверке в УМВД по Тюменской области. В Тюмень приехала комиссия из Москвы. Экспертов мог заинтересовать контроль за доступом в систему регистрации номеров.

К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
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#Общество#Новости тюмени#Жалобы#ГИБДД#Водители#Проверки
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