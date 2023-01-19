Начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера заподозрили в выдаче красивых номеров

Posted 19 января 2023, 11:23
Published 19 января 2023, 11:23
Modified 19 января 2023, 11:25
Updated 19 января 2023, 11:25
«Совпадение или нет, но с этого момента интересные госзнаки стали более доступны — не для простых смертных естественно. Номера вроде — ААА, 100, 333, ООО и т.д — как показала полицейская проверка, незаконно выдавались с февраля по ноябрь. По нашим данным, пока выявили десять эпизодов», - сообщает телеграм-канал «Shot».
Стоит отметить, что ранее «Нашему городу» стало известно о проверке в УМВД по Тюменской области. В Тюмень приехала комиссия из Москвы. Экспертов мог заинтересовать контроль за доступом в систему регистрации номеров.