nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января 2023, 11:23

Published 19 января 2023, 11:23

Modified 19 января 2023, 11:25

Updated 19 января 2023, 11:25

Начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера заподозрили в выдаче красивых номеров

19 января 2023, 11:23

Начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера подозревают в выдаче красивых номеров

В телеграм-канале «Shot» появилась информация о том, что начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера заподозрили в выдаче красивых номеров. Издание ссылается на результаты полицейской проверки.
«Совпадение или нет, но с этого момента интересные госзнаки стали более доступны — не для простых смертных естественно. Номера вроде — ААА, 100, 333, ООО и т.д — как показала полицейская проверка, незаконно выдавались с февраля по ноябрь. По нашим данным, пока выявили десять эпизодов», - сообщает телеграм-канал «Shot».

Стоит отметить, что ранее «Нашему городу» стало известно о проверке в УМВД по Тюменской области. В Тюмень приехала комиссия из Москвы. Экспертов мог заинтересовать контроль за доступом в систему регистрации номеров.

К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
Узнать подробнее
#Общество#ГИБДД#Водители#Жалобы#Новости тюмени#Проверки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика