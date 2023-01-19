«На окнах плесень и лед, белье — в пятнах от крови»: так выглядит тюменская больница

Женщина добавила, что в покрытых плесенью окнах — щели. Ей пришлось самой занавесить их одеялами, которые впоследствии примерзли к окнам. Постельное белье тюменка также привезла свое, потому что, с ее слов, на больничном были страшные пятна «не то от крови, не то от чего-то другого».