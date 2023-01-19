«На окнах плесень и лед, белье — в пятнах от крови»: так выглядит тюменская больница

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
«Лежали с детьми в ноябре, с пневмонией. В душе батарея вообще не работала, грела обогревателем 1,5 часа, прежде чем детей туда заводить», — написала местная жительница.
Женщина добавила, что в покрытых плесенью окнах — щели. Ей пришлось самой занавесить их одеялами, которые впоследствии примерзли к окнам. Постельное белье тюменка также привезла свое, потому что, с ее слов, на больничном были страшные пятна «не то от крови, не то от чего-то другого».
«Лучше бы эти деньги не на качели в городе, а на ремонт потратили. С сыном лежали в этой больнице два месяца, такой же холод был, сейчас нам 4 года», — поддержали женщину в комментариях.
Правда, некоторые пациенты отметили, что в этому году состояние медицинского учрежения было лучше.
«С 1 января 2023 лежали 10 дней, всё хорошо было, никаких одеял на окнах, никакого грибка. Но ремонтик не помешал бы, конечно, ибо висящая штукатурка на потолке доверия не внушает», — рассказала одна из подписчиц.
Напомним, что инфекционной больницей также была шокирована обладательница титула «Улыбка Вселенной-2019» Елена Станиславская.
Ранее «Наш город» писал, что детское отделение больницы в Ишиме срочно нуждается в ремонте. Тюменский депздрав отреагировал на жалобы пациентов.