Массовое ДТП: Три автомобиля и автобус столкнулись на улице Республики в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Автомобиль «Дэу Матиз» въехал в столб после ДТП. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД.
«Столкновение «Дэу Матиз», автобуса ЛиАЗ без пассажиров, «Дэу Нексия» и «Джиллиан». Ранее мужчина 1984 г.р., травма головы. О погибших не сообщается», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 января произошла массовая авария по вине водителя-бесправника на КИА на улице Советской.