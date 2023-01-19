Массовое ДТП: Три автомобиля и автобус столкнулись на улице Республики в Тюмени. Фото

В Тюмени на улице Республики произошло массовое ДТП с участием трех машин. Фото

В областной столице в четверг на пересечении улиц Воровского и Республики произошло очередное массовое ДТП. Здесь столкнулись две легковушки, по данным телеграм-канала «ЧС Тюмень», один человек пострадал.