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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Массовое ДТП: Три автомобиля и автобус столкнулись на улице Республики в Тюмени. Фото

Сегодня, 12:06
Фото: тг канал "ЧС Тюмень"

В Тюмени на улице Республики произошло массовое ДТП с участием трех машин. Фото

В областной столице в четверг на пересечении улиц Воровского и Республики произошло очередное массовое ДТП. Здесь столкнулись две легковушки, по данным телеграм-канала «ЧС Тюмень», один человек пострадал.

Автомобиль «Дэу Матиз» въехал в столб после ДТП. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД.

«Столкновение «Дэу Матиз», автобуса ЛиАЗ без пассажиров, «Дэу Нексия» и «Джиллиан». Ранее мужчина 1984 г.р., травма головы. О погибших не сообщается», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 января произошла массовая авария по вине водителя-бесправника на КИА на улице Советской.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Водители#Автобусы
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