Как за каменной стеной

Posted 19 января 11:46
Published 19 января 11:46
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Что это за страховка
Для начала нужно разделить два типа страхования — ипотечное страхование и собственно страхование недвижимости. Ипотечное страхование включает в себя несколько видов: непосредственно страхование объекта недвижимости, страхование жизни и здоровья, а также титульное страхование. Последнее — это страхование от потери права собственности: например, если после покупки квартиры обнаружилось, что там прописан кто-то еще, кого не было в договоре купли-продажи, и, соответственно, этот человек претендует на право собственности. Однако это достаточно редкая история, и основными видами ипотечного страхования являются страхование самого объекта недвижимости, а также жизни и здоровья.
В первом случае квартира, которая передается в залог банку, страхуется на случай повреждения или «гибели» в результате различных происшествий – пожара, взрыва, удара молнии, залива жидкостью в результате аварии в системах водоснабжения, стихийных бедствий и других событий, которые предусмотрены полисом.
В случае со страхованием жизни и здоровья заемщик получает страховку от несчастных случаев и болезней. При этом страховым случаем является его смерть, постоянная (инвалидность I и II группы) или временная утрата трудоспособности.
Сколько это стоит
Несмотря на то, что цены на недвижимость и ипотечные ставки в последнее время заметно выросли, стоимость ипотечного страхования объектов недвижимости и титульного страхования никак не изменилась, а стоимость ипотечного страхования жизни и здоровья увеличилась незначительно. Это объясняется отсутствием зависимости цены на полисы ипотечного страхования от ставки.
По словам специалистов, она зависит совсем от других факторов, причем по каждому из его видов эти факторы свои. Если говорить про страхование недвижимости, то это непосредственно объект страхования, под который банк дает залог клиенту. В этом случае многое зависит от года постройки, новостройка это или «вторичка» и т. п. Хотя, конечно, чем квартира дороже, тем больше придется заплатить клиенту за полис.
«Учитываются также факторы, которые могут повлиять на вероятность наступления страхового события, – говорят в СОГАЗе. – А она зависит от того, какой объект мы принимаем на страхование: деревянный дом или каменный, ведутся ли ремонтные работы, на какой территории он расположен и т. п. В тех районах, где весенние паводки – частое явление, страховка обойдется дороже. Наличие пожарных охранных сигнализаций в квартире тоже влияет на стоимость страхования, но это, наоборот, снижает цену. Все факторы в совокупности применяются к стоимости самой недвижимости – и так назначается тариф».
В случае со страхованием жизни и здоровья банк оценивает непосредственно кредитоспособность заемщика, то есть его возраст, здоровье и т. п. В совокупности также получается довольно большое количество факторов, которые могут повлиять на стоимость полиса.
Как сэкономить на страховке
После того, как цены на недвижимость выросли и страховать недвижимость стало тоже дороже, СОГАЗ запустил ряд продуктов, чтобы нивелировать это увеличение стоимости и сохранить доступность своих программ для клиентов.
«Мы ввели три усеченных продукта и предлагаем их, если клиент не может себе позволить купить полную страховку, – рассказали в компании. – Например, можно застраховать только отделку квартиры, что позволит полностью возместить клиенту ущерб, если что-то произойдет с его ремонтом. Можно застраховать гражданскую ответственность – на случай, если что-то произойдет с ремонтом соседей клиента по его вине».
«Многие почему-то сравнивают стоимость страхования недвижимости со стоимостью страхования автомобиля, – добавляют в СОГАЗе. – Мы объясняем клиентам, что страхование недвижимости обойдется в разы дешевле. Если за машину вы заплатили, предположим, 60 000 рублей, то за квартиру заплатите, допустим, всего лишь 6 000 рублей. И это позволит вам не волноваться о том, что там может произойти, особенно с учетом цен на стройматериалы и ремонт».
Обязательно ли страховать квартиру при ипотеке
Когда банк выдает ипотеку, то обязует страховать купленную в кредит недвижимость. Это требование закреплено на законодательном уровне. При этом, когда ипотечный кредит берется на покупку недвижимости в строящемся доме, квартиру невозможно застраховать, потому что жилье еще строится. В таком случае обязательным при выдаче ипотеки является страхование жизни, а страхование имущества приобретается, когда дом будет сдан. При этом страхование недвижимости не является обязательным и от него можно отказаться, но тогда увеличивается ипотечная ставка.
«Многие клиенты, когда мы им предлагаем страхование недвижимости, купленной в ипотеку, сразу возражают: мол, у нас уже есть ипотечное страхование. Мы объясняем, что по ипотечному страхованию застрахован только конструктив, а ответственность, имущество, сам ремонт не застрахованы. А ведь те же заливы – самые распространенные страховые случаи, тогда как с конструктивом вероятность их наступления значительно ниже», – отмечают в СОГАЗе.
Что вообще можно застраховать в квартире
«В квартире в принципе можно застраховать все: начиная от стен – заканчивая шубой, – говорят специалисты СОГАЗа. – По статистике компании, 85% всех страховых случаев в квартирах — это заливы. Кроме того, участились случаи пожаров — особенно распространены они в квартирах, где есть газ. Стихийные бедствия — достаточно частый случай в отдельных регионах. Подтопления, ураганы и другие природные катаклизмы тоже не стоит исключать».
Те полисы, которые предлагает компания, покрывают широкий пакет опций: в покрытие входят и стихийные бедствия, и противоправные действия третьих лиц, то есть кражи и разбой. Риск террористического акта в полисы СОГАЗа включен автоматом, хотя многие компании предлагают покрывать его за дополнительную плату. Когда, покупая страховку, человек уверен, что в нее включены в принципе все возможные риски, для него это особенно ценно.
* По объему страховых премий на основании данных Банка России за 2021 год.
** С подробными условиями страхования, памяткой и правилами страхования вы можете ознакомиться на сайте sogaz.ru и у представителей АО «СОГАЗ».
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