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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

«И это здание, где зарождается жизнь»: тюменка жалуется на женскую консультацию

Сегодня, 15:08
Фото: 1MI

Пациентка недовольна санитарным состоянием тюменской женской консультации

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали пост от подписчицы с фотографиями городской поликлиники № 4. На них можно увидеть, что медицинское учреждение находится в удручающем состоянии, но сейчас там проводятся ремонтные работы. В некоторых кабинетах вскрыт пол.
«Хотелось бы обратить внимание на здание медицинского учреждения ГАУЗ ТО Городская поликлиника № 4 (женская консультация № 1), в котором зарождается благодаря поддержке квалифицированного персонала новая жизнь… и в каких условиях вынуждены работать там сотрудники, оказывать помощь и поддержку женщинам. Куда смотрит администрация и департамент здравоохранения Тюменской области?» — написала тюменка.

Подписчице ответили в Департаменте здравоохранения.

«Многоквартирный дом, на первом этаже которого находится женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 4», введен в эксплуатацию в 1967 году. Конструктивной особенностью данного дома является отсутствие подвала, в связи с чем ремонт инженерных сетей дома требует проведение демонтажных работ по вскрытию пола в кабинетах женской консультации. Поликлиникой регулярно ведутся работы по текущему ремонту помещений. В кабинеты, в которых производится ремонт, доступ для пациентов ограничен, соответственно, санитарное состояние помещения не влияет на здоровье пациентов и сотрудников, и при этом оказание медицинской помощи доступно и не прерывается, — пояснили сотрудники ведомства.

Однако в комментариях не все отнеслись с пониманием к тому, что в больнице проводятся ремонтные работы.

«Наблюдаюсь по беременности здесь. Ремонтом там и не пахнет. Давно такая картина», — рассказала одна из местных жительниц.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской инфекционной больнице производится ремонт по мере ее загруженности. Между тем пациенты продолжают жаловаться на плачевное состояние медучреждения.

 

Фото: ЧС Тюмень
В тюменском депздраве прокомментировали ситуацию с ремонтом в инфекционной больнице
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#Елена Чебоксарова#Ремонт#Роддом#Врачи#Пациенты#Жалобы#Демонтаж
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