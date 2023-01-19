«И это здание, где зарождается жизнь»: тюменка жалуется на женскую консультацию

Пациентка недовольна санитарным состоянием тюменской женской консультации

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали пост от подписчицы с фотографиями городской поликлиники № 4. На них можно увидеть, что медицинское учреждение находится в удручающем состоянии, но сейчас там проводятся ремонтные работы. В некоторых кабинетах вскрыт пол.