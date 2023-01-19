«И это здание, где зарождается жизнь»: тюменка жалуется на женскую консультацию

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
«Хотелось бы обратить внимание на здание медицинского учреждения ГАУЗ ТО Городская поликлиника № 4 (женская консультация № 1), в котором зарождается благодаря поддержке квалифицированного персонала новая жизнь… и в каких условиях вынуждены работать там сотрудники, оказывать помощь и поддержку женщинам. Куда смотрит администрация и департамент здравоохранения Тюменской области?» — написала тюменка.
Подписчице ответили в Департаменте здравоохранения.
«Многоквартирный дом, на первом этаже которого находится женская консультация ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 4», введен в эксплуатацию в 1967 году. Конструктивной особенностью данного дома является отсутствие подвала, в связи с чем ремонт инженерных сетей дома требует проведение демонтажных работ по вскрытию пола в кабинетах женской консультации. Поликлиникой регулярно ведутся работы по текущему ремонту помещений. В кабинеты, в которых производится ремонт, доступ для пациентов ограничен, соответственно, санитарное состояние помещения не влияет на здоровье пациентов и сотрудников, и при этом оказание медицинской помощи доступно и не прерывается, — пояснили сотрудники ведомства.
Однако в комментариях не все отнеслись с пониманием к тому, что в больнице проводятся ремонтные работы.
«Наблюдаюсь по беременности здесь. Ремонтом там и не пахнет. Давно такая картина», — рассказала одна из местных жительниц.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской инфекционной больнице производится ремонт по мере ее загруженности. Между тем пациенты продолжают жаловаться на плачевное состояние медучреждения.