Глава РЭО Буцаев призвал запретить сброс отходов в канализацию

Глава РЭО обрисовал ситуацию на конкретных примерах. На очистные сооружения канализации в Тюмени через коллекторы поступило в прошлом году не менее 1000 тонн различных отходов. Диспетчерские службы Перми каждый год фиксируют около пяти тысяч жалоб жильцов на забившуюся канализацию, и из сетей извлекают не только бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. В липецких сетях водоотведения в минувшем году ликвидировали свыше восьми тысяч засорений. Колодцы и коллекторы были освобождены более чем от 100 тонн мусора, который выбросили в унитазы горожане.