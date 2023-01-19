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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Глава РЭО Буцаев призвал запретить сброс отходов в канализацию

Сегодня, 13:26
Фото: wikipedia.org
В России планируют на уровне законодательства ввести запрет на сброс в канализацию пищевых и бытовых отходов. Российский экологический оператор (РЭО) намерен обратиться в Минстрой с соответствующим предложением.

В РЭО акцентировали внимание на множестве коммунальных аварий, зачастую происходящих в жилых домах из-за того, что забивается канализация, пишет newsnn.ru. Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев призвал ведомство продумать, как предотвратить сброс различного мусора в систему коммунального хозяйства. За последствия подобных действий должна быть предусмотрена ответственность, подчеркнул Буцаев.

Проблема заключается в том, что из отходов образуются огромные кучи, из-за которых не проходят сточные воды, и трубопроводы закупориваются. Это влечет за собой дополнительные издержки, констатировал глава РЭО. По его словам, собирать данные о засорах канализаций на практике совсем несложно, ведь эти сведения есть у диспетчеров водоканалов.

Глава РЭО обрисовал ситуацию на конкретных примерах. На очистные сооружения канализации в Тюмени через коллекторы поступило в прошлом году не менее 1000 тонн различных отходов. Диспетчерские службы Перми каждый год фиксируют около пяти тысяч жалоб жильцов на забившуюся канализацию, и из сетей извлекают не только бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. В липецких сетях водоотведения в минувшем году ликвидировали свыше восьми тысяч засорений. Колодцы и коллекторы были освобождены более чем от 100 тонн мусора, который выбросили в унитазы горожане.

Эксперты РЭО активно прорабатывают в настоящее время механизм по сокращению объемов мусора, а также по вовлечению в повторный оборот вторсырья и развитию инфраструктуры, связанной с  утилизацией. Буцаев уточнил, что речь идет о расширенной ответственности производителей и импортеров продукции. РЭО не прекращает при этом вкладывать средства в создание новых объектов инфраструктуры. В 2022 году в России ввели в эксплуатацию свыше трех десятков предприятий.

«Однако для того, чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры для вторсырья или смешанных отходов», - заключил Буцаев. 

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