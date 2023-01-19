Fan-ID в России оформили уже 350 тысяч болельщиков

Напомним, что в первой половине текущего сезона нововведение уже действовало в тестовом режиме на семи аренах РПЛ, а с 1 декабря стало обязательным для всех клубов. Отмечено, что на тех стадионах, где зрители вынуждены были оформлять карту болельщика с первых туров, посещаемость значительно снизилась.