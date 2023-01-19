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Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Fan-ID в России оформили уже 350 тысяч болельщиков

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
Минцифры рассказало о том, сколько людей успешно оформили паспорт болельщика (fan-ID).

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу министерства, своей следующей целью ведомство видит получение персонифицированной карты болельщика без посещения МФЦ, используя только электронную версию госуслуг. 

Напомним, что в первой половине текущего сезона нововведение уже действовало в тестовом режиме на семи аренах РПЛ, а с 1 декабря стало обязательным для всех клубов. Отмечено, что на тех стадионах, где зрители вынуждены были оформлять карту болельщика с первых туров, посещаемость значительно снизилась.

Ранее активные фанатские группировки практически всех клубов РПЛ заявили, что будут бойкотировать матчи своих любимых команд до тех пор, пока закон о введении fan-ID полностью не отменят.

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