Fan-ID в России оформили уже 350 тысяч болельщиков

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу министерства, своей следующей целью ведомство видит получение персонифицированной карты болельщика без посещения МФЦ, используя только электронную версию госуслуг.
Напомним, что в первой половине текущего сезона нововведение уже действовало в тестовом режиме на семи аренах РПЛ, а с 1 декабря стало обязательным для всех клубов. Отмечено, что на тех стадионах, где зрители вынуждены были оформлять карту болельщика с первых туров, посещаемость значительно снизилась.
Ранее активные фанатские группировки практически всех клубов РПЛ заявили, что будут бойкотировать матчи своих любимых команд до тех пор, пока закон о введении fan-ID полностью не отменят.