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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Это фаст-фуд: Тюменцам напомнили о пользе и вреде роллов и суши

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI

Инфекционисты напомнили тюменцам о пользе и вреде роллов и суши

В Тюмени около 50 различных заведений предлагают горожанам суши. Данный сегмент фаст-фуда заметно вырос в последнее время благодаря небольшим ценами и быстрой доставке. Но медики отмечают, что переедание суши несет в себе определённые риски.

Любой фаст-фуд может привести к отравлению. Более того, повышаются шансы заражения кишечными инфекциями и паразитами. Рыбные отравления одни из самых тяжелых, поэтому следует быть осторожнее. Оно проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе и неврологическими симптомами. 

Суши следует съесть в течение 1 – 6 часов. Врачи рекомендуют обращать внимание на срок годности продуктов.

Ранее «Наш город» сообщал, что один из ресторанов международной сети фаст-фуда KFC расположенный в ЦУМе перешёл на халяльное меню.

Где в Тюмени можно купить халяльный фаст-фуд
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#Александр Мязин
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