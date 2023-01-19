Это фаст-фуд: Тюменцам напомнили о пользе и вреде роллов и суши

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Любой фаст-фуд может привести к отравлению. Более того, повышаются шансы заражения кишечными инфекциями и паразитами. Рыбные отравления одни из самых тяжелых, поэтому следует быть осторожнее. Оно проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе и неврологическими симптомами.
Суши следует съесть в течение 1 – 6 часов. Врачи рекомендуют обращать внимание на срок годности продуктов.
Ранее «Наш город» сообщал, что один из ресторанов международной сети фаст-фуда KFC расположенный в ЦУМе перешёл на халяльное меню.