Это фаст-фуд: Тюменцам напомнили о пользе и вреде роллов и суши

Любой фаст-фуд может привести к отравлению. Более того, повышаются шансы заражения кишечными инфекциями и паразитами. Рыбные отравления одни из самых тяжелых, поэтому следует быть осторожнее. Оно проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе и неврологическими симптомами.