Еще один ресторан «Вкусно — и точка» в Тюмени, экстренная посадка, выдача номеров

На данный момент там идут работы по строительству ресторана, на одной из площадок появилась вакансия о найме руководителя «СПП», ему предлагают 120 000 в месяц. Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет. В обязанности менеджера входят задачи, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов и работа с подрядными организациями, контроль за выполнением строительных работ.