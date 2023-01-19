Еще один ресторан «Вкусно — и точка» в Тюмени, экстренная посадка, выдача номеров

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
«Вкусно — и точка» расширит сеть ресторанов в Тюмени.
На данный момент там идут работы по строительству ресторана, на одной из площадок появилась вакансия о найме руководителя «СПП», ему предлагают 120 000 в месяц. Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет. В обязанности менеджера входят задачи, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов и работа с подрядными организациями, контроль за выполнением строительных работ.
В Тюмени из-за технических неполадок экстренно сел самолет, который летел в Нижнекамск.
В аэропорту Рощино ночью экстренно сел самолет авиакомпании «Ямал». По данным телеграм-канала Aviaincident, это произошло в среду. Лайнер RRJ-95, бортовой номер RA-89070, рейс LLM 9430 Новосибирск – Нижнекамск приземлился без происшествий.
«18.01.2023 22.28 (мск) зона ответственности Екатеринбургского РЦ ЕС ОрВД. ЭВС доложил о проблеме с 1 гидросистемой и решением следовать на запасной Тюмень (Рощино). Сигнал бедствия не объявлял», - сообщает телеграм-канал Aviaincident.
В Тюмени начальника УГИБДД заподозрили в незаконной выдаче красивых номеров для машин.
В телеграм-канале «Shot» сообщили о подозрениях в отношении начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера. В издании полагают, что он мог выдавать «красивые номера». «Shot» ссылается на результаты полицейской проверки.
Стоит отметить, что ранее «Нашему городу» стало известно о проверке в УМВД по Тюменской области. В Тюмень приехала комиссия из Москвы. Экспертов мог заинтересовать контроль за доступом в систему регистрации номеров.