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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

билайн делает доступ к VK Музыке еще выгоднее

Сегодня, 10:03
Фото: билайн
Миллионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе VK Музыка, который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц.

Оформить подписку на VK Музыку можно в мобильном приложении билайна — это очень удобно, ведь деньги будут списаны прямо со счета мобильного телефона. Подключив сервис, вы сможете слушать свою любимую музыку с заблокированным экраном, без рекламы и даже тогда, когда у вас нет доступа к интернету.

Предложение о подписке за 99 рублей в месяц доступно до 20 февраля 2023 года. При оформлении подписки специальная цена будет предоставляться первые 90 дней пользования сервисом, по окончании этого периода стоимость подписки увеличится до 159 рублей в месяц.

Быстрый переход к оформлению подписки на VK Музыка доступен по ссылке — mybee.page.link/serviceVKMusic

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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