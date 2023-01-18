Юной тюменке выплатят 200 тысяч рублей за некачественную медицинскую помощь

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По данным прокуратуры Тюменской области, ребенок попал в больницу в феврале 2019 года с жалобами на боли в животе. Из-за некачественно оказанной медицинской помощи позже малышку пришлось экстренно госпитализировать и проводить стационарное лечение.
С иском к медицинским учреждениям о взыскании 230 тысяч рублей морального вреда обратилась в суд мама юной тюменки. Иск был удовлетворен в полном объеме.
Ранее «Наш Город» писал, что МКУ «ЛесПаркХоз» обязали выплатить 329 тысяч рублей за упавшее на 9-летнюю школьницу аварийное дерево. Инцидент произошел летом 2022 года.