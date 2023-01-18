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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Юной тюменке выплатят 200 тысяч рублей за некачественную медицинскую помощь

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI

2-летней тюменке выплатят 230 тысяч рублей за некачественную медицинскую помощь

Более 200 тысяч рублей компенсации морального вреда выплатят тюменская поликлиника № 17 и Областная клиническая больница № 2 двухлетнему ребенку. Такое решение вынес Ленинский районный суд.
Сюжет
Тюмень

По данным прокуратуры Тюменской области, ребенок попал в больницу в феврале 2019 года с жалобами на боли в животе. Из-за некачественно оказанной медицинской помощи позже малышку пришлось экстренно госпитализировать и проводить стационарное лечение.

С иском к медицинским учреждениям о взыскании 230 тысяч рублей морального вреда обратилась в суд мама юной тюменки. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Ранее «Наш Город» писал, что МКУ «ЛесПаркХоз» обязали выплатить 329 тысяч рублей за упавшее на 9-летнюю школьницу аварийное дерево. Инцидент произошел летом 2022 года.

На тюменскую школьницу упало дерево
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Суд#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Здравоохранение#Иск#Прокуратура
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