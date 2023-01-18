Впервые офсетный договор с МСП-поставщиком заключен в России

Поставщиком-инвестором заявлено ООО «Сорб Инжиниринг». Компания планирует поставить 100 тысяч транспондеров российского производства для оплаты проезда по платным участкам дорог, а также 10 тысяч держателей для них. Старт поставок запланирован на май 2023 года. Всего предусмотрен выпуск трех партий товара. Об этом информирует tass.ru.