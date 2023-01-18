Впервые офсетный договор с МСП-поставщиком заключен в России

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:46
Поставщиком-инвестором заявлено ООО «Сорб Инжиниринг». Компания планирует поставить 100 тысяч транспондеров российского производства для оплаты проезда по платным участкам дорог, а также 10 тысяч держателей для них. Старт поставок запланирован на май 2023 года. Всего предусмотрен выпуск трех партий товара. Об этом информирует tass.ru.
«Офсетный договор — это фактически дорожная карта, в которой прописаны обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию собственного производства. Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет», — отметил первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, главной особенностью офсетного договора является долгосрочная выгода.
«Важно, что на всем пути идет сопровождение специалистами корпорации, заказчик определяет свой спрос, мы помогаем найти поставщиков и оказать им необходимую финансовую поддержку», — отметил Исаевич.
Совокупный объем средств, которые ООО «Сорб Инжиниринг» планирует инвестировать в производство транспондеров и дополнительных элементов, составит не менее 50 млн рублей. Производственные мощности предприятие разместит в Зеленоградском округе Москвы. Договором предусматривается, что льготное кредитование и независимую гарантию на 50 млн рублей возьмет на себя МСП Банк.
Как рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, изготовление российских транспондеров является важным этапом развития опорной сети скоростных платных дорог и субъектов малого и среднего бизнеса.
«Сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет расти. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км», — добавил Петушенко.
Договор предусматривает, что МСП-поставщик гарантирует выполнение прописанных в документе условий в установленные сроки. В процессе налаживания производства на него возлагаются проведение опытно-конструкторских работ, испытаний, закупка оборудования, его монтаж, пусконаладка, контроль стабильности работы, валидация оборудования и производства.