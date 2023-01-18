В заброшенном здании РЖД в Тюмени произошел пожар. Видео

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
«Заброшенное здание РЖД на Войновке рядом со школой искусств гармония, которое облюбовали местные мальчишки. МЧС молодцы оперативно прибыли на место для тушения возгорания», - отмечает читатель «Нашего города».
В сентябре 2022 года сообщалось, что РЖД пытается продать огромное многоквартирное здание (недострой) за 1 млн рублей. По данным «Нашего города» оно расположено на улице Широтная, 211. Сейчас его никто не обслуживает.