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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В заброшенном здании РЖД в Тюмени произошел пожар. Видео

Сегодня, 12:29

Пожар произошел в заброшенном здании РЖД в Тюмени. Видео

В заброшенном здании РЖД на Войновке произошел пожар, сообщают подписчики «Нашего города». На место инцидента быстро приехали спасатели МЧС, пожар потушили, ущерб небольшой.
Видео: 1MI
«Заброшенное здание РЖД на Войновке рядом со школой искусств гармония, которое облюбовали местные мальчишки. МЧС молодцы оперативно прибыли на место для тушения возгорания», - отмечает читатель «Нашего города».

В сентябре 2022 года сообщалось, что РЖД пытается продать огромное многоквартирное здание (недострой) за 1 млн рублей. По данным «Нашего города» оно расположено на улице Широтная, 211. Сейчас его никто не обслуживает.

Суд обязал РЖД снести недостроенный жилой дом на улице Широтной в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МЧС#Пожар#Пожары#Пожарные#Жалобы#Александр Мязин#Видео
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