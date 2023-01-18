В тюменском поселке произошел серьезный пожар

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Вызов о происшествии поступил в дежурную часть в 5:26 утра. На тушение огня были направлены 5 единиц техники и 15 человек личного состава МЧС. В результате ЧП сгорели дом, гараж и легковой автомобиль, рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
Общая площадь пожара составила 78 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Логинова (Абатский район) во время пожара в жилом доме погибла 68-летняя пенсионерка. Трагедия произошла в понедельник во второй половине дня. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.