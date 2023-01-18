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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В тюменском поселке произошел серьезный пожар

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI

В поселке под Тюменью сгорели дом, гараж и автомобиль

Серьезный пожар произошел сегодня утром в поселке Андреевский Тюменского района. В СНТ «Приозерное» загорелся жилой дом мансардного типа.
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Тюмень

Вызов о происшествии поступил в дежурную часть в 5:26 утра. На тушение огня были направлены  5 единиц техники и 15 человек личного состава МЧС. В результате ЧП сгорели дом, гараж и легковой автомобиль, рассказали  «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Общая площадь пожара составила 78 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Логинова (Абатский район) во время пожара в жилом доме погибла 68-летняя пенсионерка. Трагедия произошла в понедельник во второй половине дня. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

В деревне под Тюменью во время пожара в доме погибла пожилая женщина
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#МЧС#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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