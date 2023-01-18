В тюменском поселке произошел серьезный пожар

Вызов о происшествии поступил в дежурную часть в 5:26 утра. На тушение огня были направлены 5 единиц техники и 15 человек личного состава МЧС. В результате ЧП сгорели дом, гараж и легковой автомобиль, рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.