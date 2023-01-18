В тюменских школах прорекламируют «группы позора»?

Тюменские власти пытаются защитить детей от травли в интернете, но это не сработает

В школах города планируют провести мероприятия, направленные на обеспечение интернет-безопасности. Также не обойдут стороной группы в соцсетях, в которых унижают и оскорбляют детей. Но это лишь добавит популярности таким сообществам, а заинтересованные на беседах школьники станут их подписчиками.

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