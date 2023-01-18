В тюменских школах прорекламируют «группы позора»?

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
«Рекомендуем организовать комплекс дополнительных мероприятий с учениками и родительской общественностью, направленный на обеспечение интернет-безопасности школьников и просвещение родителей по вопросам безопасного поведения детей в интернете. Особое внимание нужно уделить вопросу контроля на нахождением детей в соцсетях», — сообщили в департаменте образования администрации Тюмени.
На этих мероприятиях расскажут про группы ВКонтакте, где детей оскорбляют, травят и унижают. «Наш Город» писал про недовольство родителей этими сообществами. Дети, когда находят свои фотографии с неприятными подписями, впадают в уныние, теряют веру в себя, снижается самооценка.
Но есть и обратная сторона подобных бесед. Школьники, которые не знали о существовании «групп позора», могут заинтересоваться ими. Как итог, число подписчиков сообществ вырастет, а вместе с ним и число негативных комментариев.
С этим согласился и эксперт Максим Шереметьев, региональный представитель всероссийской общественной организации «Союз отцов».
«Думаю, получится только дополнительная реклама этим группам. Однозначно надо вести работу по их закрытию», — рассказал эксперт в разговоре с «Нашим Городом».
В документе не указано, в каком именно формате будут проводить указанные мероприятия — классные часы, собрания, личные встречи. Редакция запросила комментарий у городского департамента, ответ ожидается.