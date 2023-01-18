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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В тюменских школах прорекламируют «группы позора»?

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI

Тюменские власти пытаются защитить детей от травли в интернете, но это не сработает

В школах города планируют провести мероприятия, направленные на обеспечение интернет-безопасности. Также не обойдут стороной группы в соцсетях, в которых унижают и оскорбляют детей. Но это лишь добавит популярности таким сообществам, а заинтересованные на беседах школьники станут их подписчиками.
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Тюмень
«Рекомендуем организовать комплекс дополнительных мероприятий с учениками и родительской общественностью, направленный на обеспечение интернет-безопасности школьников и просвещение родителей по вопросам безопасного поведения детей в интернете. Особое внимание нужно уделить вопросу контроля на нахождением детей в соцсетях», — сообщили в департаменте образования администрации Тюмени.

На этих мероприятиях расскажут про группы ВКонтакте, где детей оскорбляют, травят и унижают. «Наш Город» писал про недовольство родителей этими сообществами. Дети, когда находят свои фотографии с неприятными подписями, впадают в уныние, теряют веру в себя, снижается самооценка.

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Но есть и обратная сторона подобных бесед. Школьники, которые не знали о существовании «групп позора», могут заинтересоваться ими. Как итог, число подписчиков сообществ вырастет, а вместе с ним и число негативных комментариев.

С этим согласился и эксперт Максим Шереметьев, региональный представитель всероссийской общественной организации «Союз отцов».

«Думаю, получится только дополнительная реклама этим группам. Однозначно надо вести работу по их закрытию», — рассказал эксперт в разговоре с «Нашим Городом».
Фото: Департамент образования администрации Тюмени

В документе не указано, в каком именно формате будут проводить указанные мероприятия — классные часы, собрания, личные встречи. Редакция запросила комментарий у городского департамента, ответ ожидается. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школа#Оскорбление#Образование
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