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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведерке с мороженым

Сегодня, 04:35
Фото: УФСИН России по Тюменской области

В Тюмени пенсионерка пыталась передать наркотики в ведерке с мороженым сыну в колонию

В Тюмени 67-летняя пенсионерка пыталась передать своему сыну в колонию посылку с наркотиками. Сверток с каннабисом и гашишем массой более 25 граммов пожилая женщина спрятала в ведерко с мороженым.
Сюжет
Тюмень

Тюменка приехала к сыну в ИК-2, отбывавшему наказание за разбой, на длительное свидание. При досмотре сотрудники отдела безопасности обнаружили свёрток, спрятанный ухищренным способом в банке с мороженым. По результатам экспертизы выяснилось, что в нем находились наркотические вещества.

В настоящее время по данному факту проводится следственная проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в колонию отправили трех участников организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков. Двум из них предстоит провести в тюрьме 9 лет, еще одному — 11.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Исправительная колония#Наркотики#Тюменская область
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