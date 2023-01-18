В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведерке с мороженым

Тюменка приехала к сыну в ИК-2, отбывавшему наказание за разбой, на длительное свидание. При досмотре сотрудники отдела безопасности обнаружили свёрток, спрятанный ухищренным способом в банке с мороженым. По результатам экспертизы выяснилось, что в нем находились наркотические вещества.