В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведерке с мороженым

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Тюменка приехала к сыну в ИК-2, отбывавшему наказание за разбой, на длительное свидание. При досмотре сотрудники отдела безопасности обнаружили свёрток, спрятанный ухищренным способом в банке с мороженым. По результатам экспертизы выяснилось, что в нем находились наркотические вещества.
В настоящее время по данному факту проводится следственная проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в колонию отправили трех участников организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков. Двум из них предстоит провести в тюрьме 9 лет, еще одному — 11.