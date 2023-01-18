В Тюмени оштрафовали молодого челябинца на очень дорогом «Мерседесе» без номеров

В центре Тюмени молодой человек на очень дорогом «Мерседесе» ездил без госномеров

В областной столице житель Челябинска получил штраф за езду без госномеров. По данным ГИБДД, водитель дорогого «Мерседеса» приехал в Тюмень погостить и отдохнуть. О нарушителе сообщили горожане.