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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Тюмени оштрафовали молодого челябинца на очень дорогом «Мерседесе» без номеров

Сегодня, 12:43
Фото: ГИБДД

В центре Тюмени молодой человек на очень дорогом «Мерседесе» ездил без госномеров

В областной столице житель Челябинска получил штраф за езду без госномеров. По данным ГИБДД, водитель дорогого «Мерседеса» приехал в Тюмень погостить и отдохнуть. О нарушителе сообщили горожане.

Он решил поездить в центре Тюмени без номерных знаков.

«Инспекторы полка ДПС ГИБДД благодаря неравнодушному тюменцу привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 22-летнего челябинца, который демонстративно в центре Тюмени на ул.Республике на одном из перекрестков вышел из машины, снял госномера с иномарки», - отметили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что система «Паутина» выявила тюменца, систематически совершающего поездки на «Тойоте Хайлендер», будучи лишенным прав.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#ГИБДД#Деньги
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