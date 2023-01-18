В Тюмени оштрафовали молодого челябинца на очень дорогом «Мерседесе» без номеров

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Он решил поездить в центре Тюмени без номерных знаков.
«Инспекторы полка ДПС ГИБДД благодаря неравнодушному тюменцу привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД 22-летнего челябинца, который демонстративно в центре Тюмени на ул.Республике на одном из перекрестков вышел из машины, снял госномера с иномарки», - отметили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что система «Паутина» выявила тюменца, систематически совершающего поездки на «Тойоте Хайлендер», будучи лишенным прав.